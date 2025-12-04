​二審開庭！三重男狠殺3名娘家人重判三死 律師「1原因」要求改判：違反原則

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

新北市一名25歲男子張泓毅在2024年5月，因金錢與感情糾葛，連續殺害了妻子、岳母及年僅3歲的繼子，隨後搜刮財物逃亡，直到同月12日遭警方逮捕。此案經新北地院國民法官法庭於今年9月一審後，依殺人及對兒童犯殺人罪，判處其3個死刑，這也是國民法官制度實施後首宗死刑判決。

昨（3）日，高院首次開庭，張泓毅對死刑判決表示「無意見」，卻明確表態拒絕與受害者家屬進行和解。（示意圖/photoAC）

儘管張泓毅對所有罪行供認不諱，且曾向精神鑑定醫師表達「一心求死」的念頭，在一審時未對刑度提出異議，其辯護律師仍堅持提起上訴。昨（3）日，高院首次開庭，張泓毅對死刑判決表示「無意見」，卻明確表態拒絕與受害者家屬進行和解。

廣告 廣告

律師團嚴厲指控一審判決存在多處違法與不當之處，例如審判長竟告知國民法官「可以睡覺」、「閉眼不看證據」，此舉嚴重違反了直接審理與證據裁判原則。此外，卷證中夾帶了多達1030張被害幼童的遺體照片，辯方認為這恐將導致國民法官產生偏見，進而影響判斷的公正性。

辯護律師團在庭審中主張，張泓毅的犯行並非預謀殺人，不符合兩公約中「犯罪情節最嚴重之罪」的定義，同時根據台大醫院的精神鑑定報告，認爲張泓毅仍有教化及回歸社會的可能性，據此請求法官撤銷死刑改判。對此，公訴檢察官則反駁，認為被告的上訴缺乏理由，建請法院予以駁回。目前律師團已聲請勘驗一審的法庭錄音，並定於明年1月21日再次開庭，張泓毅最終是否會成為台灣第37位死刑定讞的囚犯，已成為各界關注焦點。



更多FTNN新聞網報導

三峽放學路驚魂 學童遭陌生男揮拳攻擊 警方逮捕後強制送醫

高雄女靠高爾夫打進上流社交圈 「吸金20億人間蒸發」教育醫商界都遭殃

快訊／北投明星國中女學生墜樓！ 四肢骨折、加護病房觀察中

