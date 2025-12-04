二審首開庭！三重男殺娘家3人被判死 律師：審判長叫國民法官睡覺

記者楊忠翰／新北報導

新北張泓毅殘忍殺害妻子、岳母及3歲繼子遭判3個死刑。（圖／記者莊淇鈞攝影）

新北市1名24歲男子張泓毅，去年5月間因感情及金錢問題，接連殺害劉姓岳母（69歲）、陳姓妻子（30歲）及3歲繼子，一審國民法官依殺人罪判他3個死刑；張泓毅不服判決提起上訴，律師痛斥審判長指示國民法官可以睡覺，還公開1030張兒童屍體照片，試圖影響國民法官心證。

檢警調查，去年5月1日凌晨時分，張泓毅趁妻子熟睡時，以枕頭及徒手勒頸等方式悶死妻子；隔日凌晨時分，張泓毅因欠下40萬元，遂潛入岳母房間將其勒斃；同日下午時分，張泓毅準備逃亡時，又將3歲繼子殘忍殺害，還拿走岳母與妻子的身分證、存摺及提款卡，事後他不斷盜刷岳母信用卡，直到同月12日才遭逮捕。

新北地院國民法官庭依殺人罪判張泓毅3個死刑，儘管他對量刑並無異議，律師卻決定提起上訴；3日高等法院首度開庭，張泓毅坦承殺人犯行，對於法官如何量刑，他依舊沒有意見，但法官詢問他是否想要和解時，張泓毅卻說自己沒有和解意願。

張泓毅律師痛斥，一審判決出現多項不當、違背法令或程序違法情形，例如審判長曾對國民法官提及「可以睡覺」、「可以閉眼不看證據」等語句，明顯違反直接審理、證據裁判等原則，審判長還將1030張兒童屍體照片附於卷內，試圖影響國民法官判斷，甚至對本案產生偏見。

律師團表示，張泓毅殺人時不具有計畫性，非屬犯罪情節最嚴重之罪；根據台大醫院精神鑑定報告顯示，張泓毅有可教化、復歸社會之可能，請求法官改判；對此，公訴檢察官則表示，張泓毅上訴無理由，請求法官駁回其上訴。

