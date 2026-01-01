二寶三寶沒來元旦升旗！蔣萬安獨唱國歌…大笑曝缺席原因

迎接2026年，台北市長蔣萬安今出席（1月1日）北市府舉辦元旦升旗典禮，以及「元旦升旗路跑」活動。蔣萬安受訪時被問到怎麼沒帶二寶三寶來參加活動，他大笑表示今天因為下雨，二寶三寶還在被窩，未來有機會帶他們參加升旗路跑。

台北市長蔣萬安今出席（１月１日）北市府舉辦元旦升旗典禮，以及「元旦升旗路跑」活動。（圖/中天新聞）

蔣萬安今日一早出席北市府舉辦的元旦升旗典禮。活動前接受媒體採訪，被問到對昨晚跨年晚會的維安打幾分，他首先感謝市民朋友，以及參加跨年民眾體諒，指出這次維安升級和安檢順利，都是市民配合。

蔣萬安受訪。(圖/中天新聞)

而這次活動能圓滿順利，蔣萬安也特別感謝各局處、警察、消防同仁的辛勤付出，當然也包括環保局處同仁，在活動散場，讓市容很快復原。接下來市府會滾動檢討，會努力、精進安全工作，包括接下來年貨大街、燈節等活動，一步一步踩穩腳步，讓市民平安回家。

被問到參加跨年晚會後直接來升旗，精神是否還好，以及這次活動沒有帶二寶三寶來，蔣萬安聽完大笑，直說自己精神很好，每年跨年完後參加升旗典禮，今天因為下雨，天氣有點冷，二寶三寶還在被窩裡，沒有把他們吵醒，未來有機會帶他們參加升旗路跑。

