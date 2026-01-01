二寶三寶缺席元旦升旗！蔣萬安大笑：還在被窩裡面沒特別吵醒他們

記者楊士誼／台北報導

二寶、三寶缺席元旦升旗，蔣萬安獨自與東園國小少棒隊唱國歌。（圖／台北市政府提供）

台北市長蔣萬安參加完跨年晚會後，今（1）日一早又回到市府廣場，參加升旗典禮與路跑活動，面對媒體關心，蔣萬安受訪時笑著表示「自己的精神狀況一直都很好」，至於家中二寶、三寶為何沒一同現身？蔣萬安也笑著表示，今天天氣冷又下雨，二寶、三寶在被窩裡面，因此沒特別吵醒他們。

北市府元旦一早舉辦升旗暨路跑活動，蔣萬安與副市長林奕華、張溫德，連同北市議長戴錫欽、北市議員秦慧珠等一同參與，蔣萬安也與去年拿下威廉波特世界少棒大賽冠軍的東園國小少棒隊一同領唱國歌。此外現場也舉辦三公里的路跑活動，多達三千名民眾共襄盛舉，蔣萬安等人也在起跑點鳴笛，與民眾們揮手致意。

媒體問到，參加完跨年不久就升旗，精神狀況如何？蔣萬安笑著表示，自己的精神狀況一直都很好，每年都是參加跨年晚會後第二天去升旗。至於為何沒帶家中二寶、三寶參加升旗典禮？蔣萬安則說，今天天氣比較冷又下雨，二寶、三寶還在被窩裡面，因此沒特別吵醒他們。若未來有機會，都會帶他們參加升旗和路跑。

