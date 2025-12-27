二寶出生不到2個月頻送醫！祖雄崩潰大讚台灣醫療健保：最安心的靠山

記者蔡維歆／台北報導

祖雄11月初迎接二寶誕生。（圖／翻攝自祖雄IG）

馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，11月迎來二寶兒子「季季」，25日他透過IG首度公開兒子正面萌照，透露近2個月大的季季接連受感冒、流鼻水及腸絞痛苦楚，夫妻倆每天必須清理鼻腔5、6次，頻繁進出醫院，這陣子心力交瘁，祖雄嘆道，「真的很感謝台灣的醫療制度，健保卡，是我們最安心的靠山。該準備的保險，我們也都一一補齊，只希望在任何情況下，都能好好守護孩子。」

祖雄一家四口同框。（圖／翻攝自祖雄IG）

祖雄透露，二寶季季從月子中心回家後狀況不斷，一天得清理鼻子5、6次，腸絞痛發作時嗝難以拍出來，一餐奶常常喝上將近1小時，晚上更要起床3、4次，幾乎沒有真正睡過完整的一覺，坦言這段時間幾乎是「天天在撐」，但仍選擇誠實記錄育兒過程，而非報喜不報憂。

祖雄也說，自己累到沒關係，最心疼的莫過於佳娜，對方身體尚未完全復原，仍堅持定時起床哺乳，加上孩子半夜因不適哭鬧，每晚平均要起身3、4次，體力與耐心相當考驗，「我一直跟佳娜說：『等我們撐過這一切，回頭看，我們一定會為自己成為父母而感到驕傲』。」好在醫生表明季季持續好轉中，完善治療並無大礙。

