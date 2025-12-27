二寶出生不到2個月！祖雄崩潰曝「狂奔醫院」真相 盼為兒子集氣

祖雄分享與佳娜成為二寶爸媽後的生活。（圖／翻攝自祖雄臉書）





馬來西亞男星祖雄與烏克蘭女星佳娜結婚2年、育有1女1子，11月初才迎來第二胎兒子「季季」的他，日前分享孩子正面照片：「想跟大家正式介紹，季季來了！真的很可愛，也很帥！」並透露其實孩子出生後接連生病，夫妻倆頻繁奔波醫院。

祖雄近日在臉書發文，分享成為二寶爸後的生活，提到不到2個月大的兒子季季從月子中心回家後感冒、流鼻水、腸絞痛輪番上陣：「三天兩頭跑醫院，一天要幫季季清理鼻子5、6次；腸絞痛時嗝不好拍，一餐奶常常喝上1個小時；晚上有時要起來3、4次，我們幾乎沒有真正睡過一個完整的覺。」

但祖雄說最辛苦的還是媽媽佳娜，在身體還沒完全恢復的情況下要定時起床準備母奶，一邊撐著自己一邊心疼照護小孩，他一直跟佳娜說：「等我們撐過這一切，回頭看，我們一定會為自己成為父母而感到驕傲。」醫師表示新生兒的腸絞痛通常在3、4個月後會慢慢改善，鼻子的問題也持續治療中。

祖雄感謝台灣的醫療制度相當完善：「健保卡是我們最安心的靠山，該準備的保險我們也都一一補齊，只希望在任何情況下都能好好守護孩子。無論多累、多難，我們都會用盡全力維護季季的健康，也學著在混亂中成為更穩定的大人。」並喊話大家一起替季季集氣，希望他快快好起來。



