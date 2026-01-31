二寶媽女星「心虛」零用錢給太少 帥兒出國看清這件事

李蒨蓉（左2）心虛零用錢給太少，帥兒出國看清這件事。（圖／臉書 李蒨蓉 Lee Chien Rong）

女星李蒨蓉2004年與富商老公結婚後，育有2個兒子，目前兒子們都在美國讀大學。近年李蒨蓉積極經營自媒體，日前也與兒子拍攝短影音，暢談對零用錢和打工的看法，還心虛問道：「會不會埋怨如果爸媽給足夠零用錢就不用吃苦了？」

李蒨蓉表示，自己會跟住美國的朋友打聽零用錢的行情，朋友都說她給得不夠、怎麼那麼少，於是詢問兒子會不會因為零用錢少，覺得被同學比下去？兒子都認為不會，甚至以成熟態度直言：「他們很爽，他們開心就好」、「又不是以金錢去定義一個人的價值」。

廣告 廣告

提到打工話題，大兒子指出服務業90％的難題都來自客人，自己就把他當作工作一環，「要抗壓到想說過5分鐘就沒事了，我就把他當作整個流水線的其中一個石頭就好」。至於是否埋怨零用錢不夠多，大兒子幽默回應：「這個不是遇到奧客才會想到的問題，這可能是中間休息去外面吃個麥當勞就會想的問題。」

李蒨蓉（右2）與老公育有2個兒子。（圖／臉書 李蒨蓉 Lee Chien Rong）

在連鎖火鍋店打工的小兒子則透露，因為美國有小費文化，如果能力強、處理速度快，自然就能賺到多一點錢。不過，被問到是否推薦國際學生培養打工的經驗？大兒子立刻回答不需要，「我覺得你會了解到這世界的人性，你了解到這個社會在整個資本主義的籠罩下面，你其實出了學校之後生活不容易啊」。

小兒子進一步補充，有看到一些家庭小孩較多、爸媽已經中年，卻仍舊依靠接近基本時薪的薪資支撐家庭，不禁感嘆：「就覺得好辛苦啊，怎麼會這麼辛苦。」對於打工的建議，他則認為不要在固定薪水的地方，或是當一個服務生，「你有小費制度，你的薪水不是固定的，是被你的能力而操縱，我覺得這個才會讓你的成長可以激發。你就培養出一個毅力，Strive for excellence（追求卓越），變成更好、更厲害的人」。

影片曝光後，引來不少網友留言討論，「我會給孩子打工，要讓她明白賺錢不易」、「打工是提早出社會，才會更珍惜讀書的時刻」、「生活就是這樣，要體驗才能深刻體會，不然講到嘴巴全沫也沒用」、「聽到小孩講這麼有用的人生價值觀，媽媽可以放心了」。

更多中時新聞網報導

葉芷妤來台拍片被讚寶藏女孩

NFL》愛國者險勝野馬 超級盃遇海鷹

事故釀295行人身亡 3成需擔責