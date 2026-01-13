二寶爸下藥性侵女同事還辯「被仙人跳」 挨告後搬失智母癌末父求情

台南一名男子下藥性侵女同事，挨告後賣慘求輕判。（示意圖／photoAC）

台南一名賴姓男子某天中午邀請女同事用餐，期間竟拿精神科診所取得的安眠藥，謊稱是「普拿疼」給對方吃，趁女童事昏睡時性侵得逞。賴男遭告上法院後，一度否認犯行，一審遭判有期徒刑8年6月；賴男上訴改口認罪，先行賠償70萬元，並聲稱自己還有2名未成年子女要撫養，還得照顧失智母親、癌末父親，請求減刑，二審考量他已坦承犯行且賠償，改判有期徒刑8年。

判決書指出，賴男與女同事交情尚可，女同事於2023年7月某日中午乘坐賴男的車要到餐廳用餐，後來賴男聲稱要返回住處拿餐廳的會員卡，誘騙女同事跟他一起過去，而賴男見女同事身體不適，辯將從精神科診所取得的安眠藥「使蒂諾斯膜衣錠」拿給女同事吃，還謊稱是對經痛、頭痛很有用的「普拿疼」。

廣告 廣告

待女同事服用後陷入昏睡狀態，賴男隨即強行性侵得逞，直到當天下午女同事驚醒離開，返家驚覺身體有異狀，驗傷發現尿液、內褲及私處有賴男DNA，立刻報警提告。

案經台南地院審理，賴男供稱兩人是曖昧對象、有交往，賴男的辯護人也強調兩人為合意性交，控訴女同事是想「仙人跳」；女同事則說兩人並非男女朋友，賴男曾追求她，但她告訴對方說不適合，當朋友比較好，而這件事過後讓她感到焦慮、恐慌，更因此到身心科接受治療。

一審法官綜合相關證據，未採信賴男說詞，認為賴男行為惡性不低，且犯後矢口否認，依藥劑強制性交罪判他有期徒刑8年6個月。

賴男不服提起上訴並改口認罪，強調自己沒有前科紀錄，不是罪無可赦的人，表示是因為害怕才選擇掩飾錯誤，希望可以在民事賠償，已先行給付對方70萬元部分賠償，並主張自己長期單親照顧2名未成年子女，祖母也已去世，只剩失智的母親及未同住癌症末期的父親，不管生活上的照料或經濟上的提供都仰賴他，希望可以減輕他的刑期，讓他能早日回歸社會。

二審法官考量，賴男無前科且坦承犯行，加上已賠償70萬元等犯後態度，決定撤銷原判決部分內容，改判有期徒刑8年，可上訴。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鬼塚虎101專櫃爆歧視移工！賈永婕親巡櫃再發聲 隔空喊話失言櫃姐

越南移工逛101被歧視！釣出賈永婕關注 鬼塚虎發聲：員工已停職待查

綠葡萄用「青提」命名遭威脅滾出台灣！基隆甜點店：不排除報警