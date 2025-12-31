二寶爸祖雄狂奔醫院！跨年夜揭「兒子病況」好崩潰

祖雄分享成為二寶爸後的崩潰生活。（圖／翻攝自祖雄臉書）





馬來西亞男星祖雄與烏克蘭女星佳娜結婚2年、育有1女1子，11月初才迎來第二胎兒子「季季」的他，日前透露不到2個月大的兒子季季，在出生後頻頻生病，夫妻倆頻繁奔波醫院；今（31）日跨年夜分享「新手二寶爸」的心聲：「腸絞痛情況還是持續，偶爾會有那種整個晚上都沒辦法睡覺的日子。」

祖雄今日在社群分享為人父的心情，提到兒子季季出生不到2個月，因為腸絞痛情況依然不見改善，昨天晚上他整晚沒睡：「昨天就是其中一天，我搞了一個晚上，費了九牛二虎之力，終於在凌晨5點左右把他成功哄睡，直接累癱睡死。」

祖雄好不容易把兒子季季哄睡後，結果大約2小時之後，到了早上七點多又被小孩的哭聲叫醒：「不到2歲的女兒內內很萌的跑過來跟我說『爸爸，baby好可愛，我把他叫醒了！』」前功盡棄，令他感到非常崩潰。



