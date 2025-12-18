二寶爸遊手好閒「恣意借貸亂花」甩近千萬債給母子償還！他老了沒人理

記者陳弘逸／屏東報導

屏東男子無心於家庭，長期離家、遊手好閒，恣意四處借貸供己花用，拋下近千萬債務由家人償還，老了子女訴請免除父親扶養義務獲准。（示意圖／PIXABAY）

屏東男子阿國（化名）40多年前結婚，育友2名子女，然而他無心於家庭，長期離家、遊手好閒，對家庭不為聞問，恣意四處借貸供己花用，拋下近千萬債務由家人償還，事後又跟妻子離婚，失聯20多年；他的2名子女成年後，認為父親沒盡扶養義務，向法院訴請免除對阿國的扶養義務獲准。

裁定書指出，女子阿花（化名）跟男子阿國（化名）於1981年2月22日結婚，婚後育有2名小孩，但男方婚後，長期離家、遊手好閒，對家庭不為聞問，從未負擔家庭生活費用及扶養費用，都是由媽媽獨力扶養長大。

廣告 廣告

此外，阿國還不顧自身無清償能力，恣意四處借貸供己花用，造成一家人長期恐懼遭討債，憂心淪落街頭，長期疲於奔命，到處籌錢還款，清償將近千萬債務，造成全家身心承受莫大壓力。

父母於2008年7月17日離婚，此後阿國就沒再跟人聯繫將近20年，他的2個兒子認為，爸爸沒盡扶養義務，且被迫承受成長過程中缺乏父愛苦楚，也因積欠龐大債務，自幼生活困難，造成身心發展受影響，無奈向法院訴請免除對父親的扶養義務。

審理期間，阿國出庭，坦承確實都離家在外，對聲請免除扶養義務沒有意見。綜合相關證據，法官認為，阿國無正當理由，又漠不關心也未挹注父愛及所需資源照顧家庭，甚而恣意四處借貸供己花用後消失無蹤，留下龐大債務由家人清償，足認聲請免除扶養義務有理由，應予准許。

更多三立新聞網報導

妙齡女「患病裝導尿管」友沒細心照料…還趁機性侵她7次！噁男報應來了

變態狼父4度性侵女兒！趁她洗澡「闖浴室洩慾」完事被妻子撞見…揭獸行

酒「配搖頭丸助興」女友狂抽蓄沒人理！男友目睹還用手機拍…害她喪命

19歲女駕駛撞噴女騎士！她「噴飛倒地OHCA」送醫搶命1小時…救不回

