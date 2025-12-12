二寶爸「曬衣服」意外死亡 法醫：比被隕石擊中還罕見

二寶爸使用室內晾曬架來晾衣服，卻導致他不幸死亡。示意圖／Pixabay

美國一名38歲的二寶爸德普萊奇（Brian Depledge）日前在家裡的客廳晾曬剛洗好的衣服，晾在室內曬衣架上，但卻因此而離奇死亡。法醫驗屍過後說，這種離奇的死法，比被閃電或隕石擊中還要罕見。

據美國鏡報報導，德普萊奇當時在晾衣服的時候，不慎向後摔倒，導致室內晾衣架也跟著倒了下來，而且還把德普萊奇壓住了。解釋德普萊奇死因的警員朗（Mark Long）解釋了接下來發生的駭人聽聞的事件經過。

德普萊奇被困在坍塌的晾衣架框壓住，晾衣架的塑膠橫桿將他緊緊束縛住，他拼命掙扎卻反而使情況更加惡化，束縛他軀幹和脖子的力道越來越大。他身體受到的壓力極大，造成了警方在法庭上所描述的情形。顧問病理學家巴特曼博士（Dr. Philip Batman）在法庭上作證，說德普萊奇的傷勢符合窒息的特徵，與上吊的效果類似。

他描述了德普萊奇被發現時，胸部和頸部有很深的凹陷，肺部充血，表明他是窒息而死。法醫馬克斯教授（Paul Marks）在調查結束時裁定德普萊奇死於意外，並強調了此案的特殊性。

馬克斯教授說：「我從未遇到過這樣的案例。德普萊奇的死因極其離奇，可能比被閃電擊中或被隕石擊中還要罕見。這是一種極其罕見的死因。」

對於德普萊奇的家人來說，因為這麼離奇的意外而失去一位父親、丈夫，無疑是晴天霹靂。他的兒子當時只有11歲，不停地問奶奶關於爸爸的事，「我什麼時候才能見到爸爸？我想見爸爸。」奶奶只能心碎的回答：「你的爸爸永遠在你心中，永遠都在那裡。」



