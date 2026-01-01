二寶爸「租屋當砲房」激戰東區餐廳千金 偷情愛巢藏情趣內衣+多種玩具

台中東區知名餐廳千金不倫已婚人夫，遭原配提告求償。（示意圖，Pakutaso）

台中一名男子小明結婚當爸多年，2023年間出軌某知名餐廳千金小艾，特地在外租房共築偷情愛巢，內有多件情趣內衣及玩具助興。兩人姦情最後被妻子小美抓包，一怒之下告上法院。台中地院審理後，判小明、小艾須賠償小美40萬元精神慰撫金。

根據判決書，小明與小美2017年初結婚，婚後育有2名子女，早在交往階段，小美就知道小林與台中東區知名餐廳千金小艾相識交好。不過小美指控，小艾表面上假裝與她交情甚好，並對外宣稱兩人是姐妹、好朋友，背地裡卻不守份際，假借邀約喝酒或出遊勾引丈夫小明。

廣告 廣告

2023年期間小艾與小明開始偷偷交往，小美察覺丈夫行徑有異，不斷逼問下小明終於坦承出軌，且租房與小三共築偷情愛巢，屋內不僅有兩人親密合影，還存放多件情趣內衣，丁字褲上甚至留有明顯分泌物，屋內放置的按摩棒、肛塞、手銬、潤滑油等情趣用品則是小艾購買。小美得知後一狀告上法院。

小美主張，她與小明婚後夫妻生活美滿，卻因小艾無端介入受影響，害小明要獨自負擔砲房租金，更以情趣內衣、情趣用品助興同床小明，剝奪他們夫妻及未成年子女相處的時間，導致婚姻生活有名無實、育兒責任由她一人承擔，身心均承受巨大痛苦曾尋求心理諮商，故要求2人賠償精神慰撫金100萬元。

面對指控，小明沒有辯解，但表示沒有那麼多錢可以賠償。小艾則辯稱，當初是小明主動向她哭訴常遭妻子精神凌虐，在對方溫情攻勢下，產生朋友以外的情愫，但這段不倫戀只持續半年左右，小明就反悔多次提出分手，絕無小美指控的主動勾引。小艾坦承，確實與小明在租屋處打過一砲，但那裡是因為小明自己有需求所承租，裡面的情趣用品、內衣褲與她無關。

小艾聲稱，事後多次向小美道歉並尋求諒解，對方卻趁機開出天價鉅額賠償，並以臉書、IG、簡訊等各種方式騷擾、恐嚇、誹謗，害她必須到身心診所就診。小艾主張，小美已透過上述方式轉嫁精神痛苦給她，請求法院針對賠償部分予以酌減。

台中地院審酌後，衡量雙方身分及各自社會地位、經濟情況，認為連帶賠償精神撫慰金應以40萬元為適當，故判決小名、小艾須連帶賠償小美40萬元，全案可上訴。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

兒子告狀「和叔叔手牽手」洩姦情 人妻摩鐵開房小王遭求償百萬

人妻「偷看老公手機」後悔了！ 見搜尋紀錄直接愣住：很對不起他

「這輩子沒見過E罩杯」 《和我老公結婚吧》男星私訊小10歲洋妞露骨對話外流