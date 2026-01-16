二寶生活太寫實 女星累倒沙發「邊哺乳邊睡著」引共鳴

女星玉兔顧二寶累翻。（圖／翻攝bellayutu IG）

女星玉兔（鄭如吟）婚後與導演老公Howard育有一雙兒女，升格二寶媽後生活更加忙碌。她近日在社群平台分享一張育兒「真實現場」照，記錄自己奮戰到體力極限的瞬間，畫面一曝光立刻引發許多爸媽共鳴，直呼根本就是日常寫照。

玉兔在 IG 寫下「每天都是這樣奮戰到最後」，並標註二寶生活。照片中，她身穿居家服倒在沙發上睡著，懷裡抱著二寶邊哺乳邊秒睡，大兒子則趴在一旁的黃色抱枕上熟睡，客廳地板散落著繪本與玩具車，沒有修飾的畫面，呈現出最真實的育兒日常。

廣告 廣告

貼文吸引大量網友留言，不少人直呼「真的超級寫實」、「媽媽真的累到隨時都能秒睡」、「這是最美的一道風景」、「辛苦了，偉大的母奶媽媽」，也有人感動表示「不敢想像女星也有這一面，你願意分享也是很有勇氣」，連一旁熟睡的大寶也被笑說「旁邊那位也累壞了」。

事實上，玉兔先前也曾分享育兒小妙招，透露女兒有一點分離焦慮，睡著後若聞不到媽媽味道容易醒來，於是嘗試把內衣放在寶寶旁邊當「媽媽替身」，笑說效果意外不錯。她坦言育兒路上不斷摸索，也學著放過自己，用最適合全家的方式前進。

更多中時新聞網報導

陳永樂：飛輪效應黏住粉絲

西島秀俊為《陌生人》幹架零NG

保健》冷熱交替增風險 高風險群泡湯四原則