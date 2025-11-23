二封青龍影后惹議！孫藝真吐心裡話 加碼曬玄彬「人生四格」太甜了
孫藝真週三（19日）以電影《徵人啟弒》睽違17年勇擒第2座青龍影后，演員老公玄彬也以《哈爾濱》稱帝，儘管典禮後挨批「青龍獎成玄孫婚禮現場」，質疑迎來第46屆的青龍獎公信力，但主辦方已公開評審投票內幕。孫藝真昨也在IG發文，除了曬出與玄彬合拍的人生四格照放閃，更吐露得獎心聲。
孫藝真首先對自己再度獲得青龍影后肯定，仍不敢置信地說：「不知道這幾天是怎麼過的，只覺得像飄在雲端般恍惚。到現在仍難以相信自己在青龍電影獎拿下了最佳女主角獎與人氣獎。」她說：「完全沒預料到，甚至連向身邊所有人好好致謝都來不及，心裡真的很抱歉。尤其聽說粉絲們為了人氣獎真的非常非常努力投票，聽到那一刻忍不住鼻酸落淚。我該怎麼表達這份無以為報的感謝呢？」
她也提到《徵人啟弒》是她婚後久違的作品，因此光是能與朴贊郁導演、李炳憲等前輩合作，已讓她表示「很幸福」，更驚嘆李星民、廉惠蘭、朴喜洵等片中演員們的精湛演技。感恩地說：「能當這部作品的忙內（老么）成員，我真的覺得很幸福。」並期許自己能以更出色的演技回報給始終支持著她的粉絲。
玄孫影帝、影后夫妻太閃了
此外，孫藝真也不藏私地曬出與老公玄彬合拍的兩組青龍獎的人生四格照，讓網友紛紛留言祝福：「恭喜得獎！」、「拿影后實至名歸。」
