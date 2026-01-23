二尖瓣脫垂合併心膜炎 6旬男開心不開胸

醫師陳胤嘉說明「達文西二尖瓣膜修補手術」。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

63歲徐姓男子因二尖瓣脫垂合併感染性心內膜炎，得知傳統心臟手術需鋸開胸骨充滿恐懼；經執行「達文西二尖瓣膜修補手術」，精準切除感染病灶，同時成功保留並修補自體瓣膜結構，如今能順暢呼吸、恢復正常生活。

嘉義基督教醫院心臟血管外科醫師陳胤嘉說明，二尖瓣位於左心房與左心室之間，若無法完全閉合造成血液逆流，將導致呼吸喘、心臟衰竭，甚至增加心律不整及中風風險。

達文西手術高倍放大與立體高解析視野有助於在複雜的組織中找到病灶，靈活的器械不僅具高精準度與穩定性，同時進行切除與電燒止血，減少術中的出血量，使原本極為精細、困難的心臟修補手術，能在微創條件下安全完成「開心不開胸」。許多民眾停留在心臟手術「鋸開胸骨、留下長疤、復原期漫長」刻板印象，其實心臟外科已邁入機器手臂微創時代。