二崙天后宮捐警用車險 支持西螺警政守護治安

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】二崙天后宮朝天閣秉持關懷社會、回饋地方精神，日前捐贈新臺幣14萬元，協助西螺警察分局辦理警用車輛車體保險。此舉不僅減輕警方執勤後顧之憂，也展現宗教團體對基層警察工作的支持與溫暖力量。

二崙天后宮捐警用車險，支持基層警察守護治安。(記者廖承恩翻攝)

西螺分局長閻百川率內、外勤主管親自表達謝意，對朝天閣主委李麗雲及總幹事廖雲姍長期關心地方治安表示肯定。閻分局長強調，宗教團體的實際行動，不僅是資助，更是對警民合作的鼓勵，提升民眾對治安維護的信心。

閻百川指出，警用車輛是執行巡邏、交通維護與為民服務的重要工具。完善的車體保險保障，可在意外或事故發生時提供即時支援，提升執勤安全與效率，也讓員警能專注於保護社區安全，無後顧之憂。

分局長閻百川率內、外勤主管親自表達謝意。(記者廖承恩翻攝)

朝天閣主委李麗雲表示，警察肩負守護地方治安的責任，社會安全與民眾安居樂業需靠警察辛勤付出。天后宮作為在地宗教團體，樂於回饋社會，盼透過實際行動支持警政工作，凝聚社會正能量，共同維護社區安寧。

分局長閻百川也說，警方將善用這筆保險資助，持續強化車輛管理及日常巡邏效率，確保轄區居民的生活安全與公共秩序。西螺分局秉持「服務至上」理念，將警政工作落實在每一次出勤與巡邏中，回應社會各界的關心與支持。

此次捐助活動象徵警民合作的典範，也突顯宗教團體在社會治理中能發揮的正向影響。二崙天后宮與西螺分局的合作，不僅保障警察安全，也強化地方治安防護，展現宗教、警政與社區互助共榮的精神，為地方注入溫暖與力量。