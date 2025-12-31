二崙天后宮朝天閣捐助14萬元 暖心力挺西螺警政

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】二崙天后宮朝天閣長期深耕地方、關懷公共事務，近日再度以實際行動支持基層警政，捐助新臺幣14萬元，協助西螺警察分局辦理警用車輛車體保險，為第一線執勤員警增添一份安心保障，也讓守護地方治安的力量更加穩固。

西螺警分局長閻百川率領內、外勤主管前往致謝，並感謝朝天閣主任委員李麗雲及總幹事廖雲姍長期關注地方治安需求。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

西螺警察分局指出，警用車輛是巡邏、處理案件及為民服務不可或缺的重要夥伴，完善的保險保障不僅可降低執勤風險，也能減輕員警在外執勤的後顧之憂。朝天閣的善行義舉，正是警民攜手、共同守護社區安全的最佳寫照。

為感謝宗教團體的溫暖支持，西螺警察分局分局長閻百川特別率領內、外勤主管前往致謝，並感謝朝天閣主任委員李麗雲及總幹事廖雲姍長期關注地方治安需求，持續以行動力挺基層警察，為地方注入正向能量。

朝天閣的善心捐助不僅提升警政服務能量，更展現宗教團體回饋社會的溫柔力量。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

閻百川表示，警政工作的推動有賴社會各界的理解與支持，朝天閣的善心捐助不僅提升警政服務能量，更展現宗教團體回饋社會的溫柔力量。西螺分局未來將持續精進各項警政作為，全力守護轄區民眾生命與財產安全，以實際行動回應地方的信任與期許。

