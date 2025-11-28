二崙政風前進基層強化識詐量能 揭弊保護新制上路守護清廉治理
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】二崙鄉公所今（28）日上午在二崙圖書館前庭舉辦「114年度村鄰長研習活動」，由政風室主導反詐騙宣導並同步說明最新施行的《公益揭弊者保護法》。公所以「社區強、治理就穩」為核心，期透過村鄰長成為第一線守門人，提升社區識詐力、擴大公私協力防弊能量，同時讓民眾了解新法保障，勇於指出不法、守護清廉，為地方打造更安全、透明、可信賴的治理環境。
二崙鄉公所舉辦村鄰長研習活動，政風室宣導反詐與揭弊保護新制。(記者廖承恩翻攝)
二崙鄉公所表示，詐騙手法年年翻新，民眾若未掌握最新訊息，極易落入陷阱。政風室在研習中以活潑教材講解詐騙集團如何假借政策補助、偽冒政府圖像或利用熱門時事製造恐慌，誘騙點擊連結並竊取資料。政風室主任提醒，防詐口訣越簡單越有效，「不點、不填、不匯、不傳」四要訣務必落實，並搭配「多問、多查、多確認」三步驟即可降低大部分風險。
研習期間，也有民眾拿出近期收到的可疑簡訊請政風人員協助判讀。主任以實例分析詐騙常見特徵，包括未知連結、錯字訊息、假冒補助通知等，並當場示範如何查證來源，強調「遇到不確定的事，165永遠比轉帳鍵更值得按」。現場民眾反應熱烈，不少村鄰長表示將把相關資訊帶回社區宣導，以保護更多鄉親。
政風室主任李芷榆指出，基層治理最大隱憂不是問題，而是無人敢發聲。(記者廖承恩翻攝)
除防詐之外，政風室也向與會者解說今年7月22日正式上路的《公益揭弊者保護法》，這項制度被視為臺灣廉政系統的重要里程碑。主任指出，新法提供「三大保護、一項減責、一筆獎金」的完整制度，包含身分保密、不利待遇禁止、人身安全保護，並對依法揭露者給予刑責減免及檢舉獎金，是鼓勵民眾勇敢發聲的重要保障。
政風室主任李芷榆強調，基層治理最怕的不是問題，而是明知問題卻無人敢說。新法讓揭弊者不再孤單，政府也將以更積極態度處理不法情事，確保每一位願意守護公共利益的民眾都能免於報復風險。透過完整制度設計，使不法能及早被發現、被處理，也讓公所治理更加透明可信。
詐騙手法年年翻新，民眾若未掌握最新訊息，極易落入陷阱。(記者廖承恩翻攝)
二崙鄉公所指出，村鄰長是連結民意最直接、最重要的角色，既是社區安全線，也是廉政防護網。此次研習除強化識詐能力，也讓基層了解揭弊保護新制的重要性，未來將持續深耕社區宣導，串聯民眾、村里幹部、公部門三方力量，打造「無詐社區、清廉鄉里」的安全生活環境，讓二崙成為更安心、更透明、更值得信賴的家園。
