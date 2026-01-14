二崙歲末聯歡注入廉能力量！ 趣味有獎徵答讓法紀走進日常

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】歲末將至，二崙鄉公所今(14)日在公所舉辦年度歲末聯歡活動，政風室結合廉政宣導設計有獎徵答，翻轉傳統嚴肅宣講模式，透過情境式測驗與全員互動，讓廉政法紀在歡樂氛圍中自然扎根，為同仁送上一份兼顧溫度與紀律的年終禮物。

二崙鄉公所今天舉辦年度歲末聯歡活動。(記者廖承恩拍攝)

活動現場由各課室主管與基層同仁共同參與，透過15道精心設計的廉政實務題目進行團隊挑戰，題型涵蓋即時判斷與情境應對，考驗同仁對法規的理解與應用能力。現場氣氛熱絡，討論聲此起彼落，不僅增進跨單位交流，也讓廉政議題成為主動思考與分享的焦點。

廣告 廣告

本次宣導內容緊扣公務人員日常實務，聚焦廉政倫理規範、公務機密維護、反詐騙觀念及公益揭弊者保護法等重點法令，透過具體案例引導同仁辨識潛在風險。政風室將抽象條文轉化為生活化問題，協助同仁在第一時間做出正確判斷，避免誤踩紅線。

政風室以生活化題目說明法規，協助同仁即時判斷，避免誤觸法紀。(記者廖承恩翻攝)

政風室主任李芷榆表示，廉政工作的核心不只是事後究責，更重要的是事前預防與制度保障。透過模擬利害關係人餽贈、邀宴或關說等情境，讓同仁清楚掌握正確處理流程，同時了解公益揭弊者所享有的法律保護，建立「依法行政、安心任事」的工作底氣。

鄉長鍾東榮指出，廉能是政府施政最穩固的根基，也是民眾信任公部門的關鍵。公所持續以多元方式推動廉政教育，讓同仁在高標準的法治框架下放心執行職務，避免因資訊不足或誤解而承擔不必要風險，確保行政運作公開透明。

二崙鄉公所強調，透過歲末聯歡結合廉政宣導，不僅舒緩一年來的工作壓力，更成功將廉潔觀念融入日常行政文化。未來將持續以貼近實務、活潑有效的方式深化廉政教育，凝聚同仁共識，打造清廉、專業、值得信賴的基層政府。