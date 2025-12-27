二崙鄉長選戰 綠老將回鍋 藍動向未明

現任鄉長鍾東榮的機要祕書、二崙鄉調解委員會委員的林正平是下屆二崙鄉長選舉泛藍陣營的潛力人選。（本報資料照片）

泛藍陣營的二崙鄉長鍾東榮因涉官司，明年是否爭取連任不確定，地方傳出本屆鄉長另2名參選落敗者民進黨籍楊創民、無黨籍廖文彬可能會再參戰。鍾若不參選，國民黨籍現任二崙鄉公所機要祕書林正平、現任代表王信傑皆被點名為可能出馬角逐的人選。

本屆二崙鄉長選舉競爭激烈，鍾東榮以48票險勝民進黨提名的楊創民。當時鍾東榮得票率為36.24％，楊創民35.89％，無黨籍廖文彬27.86％。

楊創民是現任無黨籍議員楊國寬的姪子，曾擔任2屆楊賢村長、1屆二崙鄉代，現任農田水利署機要祕書，他民國107年、111年曾兩度參選鄉長，107年以無黨籍參選對戰民進黨提名的鍾福助，得票46.59％落敗。

廣告 廣告

本屆111年選舉，楊創民獲民進黨提名參選二崙鄉長，並與縣長候選人劉建國聯合競選。地方研判，下屆若黨內無其他人選爭取提名，楊創民與劉建國可望延續聯合作戰模式。

前鄉代廖文彬同屬泛綠陣營，地方盛傳他有意再度角逐下屆鄉長。他曾任前雲林縣長李進勇祕書，及前二崙鄉長鍾福助機要，107年參選縣議員落敗，111年轉戰二崙鄉長選舉同樣滑鐵盧。

泛藍陣營目前尚無人表態參選二崙鄉長，若鍾東榮確定不再連任，現任二崙鄉民眾服務社理事長、鄉民代表王信傑可能出馬。王信傑經營生命禮儀事業，交遊廣闊，與雲林縣長張麗善關係友好。

另一名泛藍潛力人選為現任鄉長鍾東榮的機要祕書（曾任代理鄉長）、二崙鄉調解委員會委員的林正平。林正平參與社團經驗豐富，早年曾擔任西螺青商會長，與張麗善同為虎尾女青商會長時期的夥伴，他為資深國民黨員，口條清晰、表達能力佳，經常擔任各類聚會司儀，但尚無參選公職的經驗。