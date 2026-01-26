「二師兄」掛電線上…無人機吊豬出包 全村停電10小時

「殺年豬」是中國農村傳統春節常在臘月進行的年俗，四川巴中養豬戶近日利用無人機將10餘頭豬吊下山殺年豬，沒想到第一頭就「出事」高掛在電線上，現場人員多次救援均未成功。而「二師兄」這一掛，還讓全村停電10小時。話題上了微博熱搜，不少網友直呼「笑破肚皮」，關心這隻「飛豬」是否受到驚嚇，覺得牠在被當成年豬宰殺之前不該再面對這「巨大的心理陰影面積」。

據新京報報導， 事發在1月24日，當地知情人士說，當地村民考量運輸等人力不足，於是利用無人機將10多頭生豬從山上吊運下山，準備宰殺年豬，沒想到第一頭豬才剛起飛，就因凌晨天色昏暗，視線不佳，吊運第一頭豬時便掛到了電線上。

廣告 廣告

據網傳視頻，只見無人機吊具吊了一隻豬，懸空在高空的電線上，無人機滯空懸停並看來多次試圖「衝出去」，無奈就是無法移動，豬隻則懸空掛在電線上，一搖一晃地，現場有人員嘗試用多種器具救援都失敗。

據報導，當地供電部門表示，此事件造成電力故障，致一村莊停電10小時。鐵佛派出所表示，事件屬實。據當地人士表示，如何將這隻「飛豬」搶救下來就難度很高，後來在電力公司人員斷電下，才將無人機和吊掛的生豬取下。

視頻在網上流傳後讓不少網友直呼「笑破肚子」，並評論：「豬：我求你給個痛快」，「八戒，你的81難還差一難，這回算是給補上了」，「豬：豬界也就我和天蓬上過天，夠吹一輩子」，「天黑了吊運也是想得出來」，「二師兄：天蓬元帥很難當的」，「二師兄這是渡劫失敗啊，還順帶坑了全村停電10小時」，「差一點變電烤乳豬」，「有沒有考慮過豬的感受」。

據快科技報導，「電力設施保護條例」規定，任何單位或個人不得在架空電力線路導線兩側各300米區域內放風箏、氣球及其他空中漂浮物。同時，在電力電纜線路保護區內進行作業，必須經縣級以上地方電力管理部門批准，並採取安全措施。違反上述規定者，將承擔民事賠償乃至刑事責任。

因此，操作無人機前務必確認禁飛區域、檢查定位系統，共同維護電網安全。規範使用農機具，既是對生產負責，更是對生命的敬畏。

更多世界日報報導

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國