二度交鋒蘇清泉！周春米獲民進黨提名再戰縣長 高喊：我屏東我驕傲

民進黨今通過屏東縣長候選人提名，身兼民進黨主席的總統賴清德為拚連任的縣長周春米披上競選背帶。（圖／姜永年攝）

民進黨中執會今天（4日）通過屏東縣長候選人提名，將提名現任縣長周春米拚連任；國民黨部分，日前已拍板派出不分區立委蘇清泉參選。賴清德表示，周春米發揮「柔性治理」力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線；周春米則說，很榮幸承擔這個任務，也有信心可以使命必達，屏東這座城市已經成為大家信賴的品牌，並高喊「我屏東我驕傲」。

民進黨中執會今通過提名屏東縣長人選，將徵召現任縣長周春米拚連任。賴清德在中執會上表示，周春米無論是擔任律師、不分區立委，或是肩負縣長重任，都秉持著法律人公義的信念，用專業守護人民，更以女性溫暖的力量服務鄉親。

賴清德提到，周春米上任以來，無論在文化品牌、長照服務、親子政策，還是引進科技產業進駐的努力，都發揮「柔性治理」力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。

周春米在會後提名記者會上表示，很榮幸承擔這個任務，也有信心可以使命必達。屏東這座城市已經成為大家信賴的品牌，「我屏東我驕傲」，她當選屏東縣長成為72年來首位女縣長，也感謝總統賴清德均衡台灣的政策大方向，完備屏東基礎建設及重大交通建設。

周春米說，屏東縣是非六都之外，縣市人口第2多的，她上任後成立全國第1個縣市政府長照處，也推動了週週喝鮮乳，讓屏東孩子跟上其他縣市孩子，115學年度也會補助屏東縣立高中、國中小孩子的營養午餐。

周春米提到，屏東有育兒三部曲，包含第一、二胎都有育兒津貼。（圖／姜永年攝）

周春米提到，在生育方面，屏東還有育兒三部曲，第一胎、第二胎也有育兒津貼，另外新手爸媽在嬰兒剛出生的時候，還有專業月嫂80小時，由縣府來負擔，也讓中年婦女有二度就業的機會；此外，未滿1歲的嬰兒每個月還有2000元營養金，這是全齡照顧最重要的事。

在農漁方面，周春米指出，每年都有颱風的挑戰威脅下，屏東去年有農業部支持，屏東香蕉產量是全國最大的，因為有香蕉防風柱補助，希望能各方面照顧到農友的生產環境；養殖漁業也是全國前3名，政府正在建置冷鏈漁業的韌性環境。

在觀光方面，周春米續指，有南北雙星、佳樂水國家級地理公園，在屏東最北邊，也打造低密度的露營開發區；另外未來也要迎接產業升級任務，屏東現在列為半導體S科技廊帶的一環，去年在行政院攜手國科會、台積電的記者會上，宣布台積電的供應鏈要進駐屏東科學園區，可望在今年6月動土。



