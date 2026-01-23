二度人工受孕求子成功！38歲張齡予宣布懷第二胎 「寶寶性別」曝光

記者蔡維歆／台北報導

38歲前主播張齡予在2022年結婚，婚後育有一子「小班長」，今（23）日出席主持節目《健康零距離》的3週年記者會，現場驚喜宣布靠人工受孕已懷孕4個月，更當場開「性別趴」宣布寶寶性別是女生。

張齡予說懷二胎一直都在計畫內，但人工受孕過程中，經歷過一次著床不成功。「後來我就做好做滿，老祖宗告訴我們的所有的規矩，就是在床上躺啊屁股墊高啊然後儘量不要下床啊。」不過她這胎比較容易孕吐，不像之前懷第一胎兒子時狂吃胖了30公斤，所以這胎她沒有量體重。張齡予也表示預產期在7月，自己還是會工作到臨盆前。

張齡予開性別趴。（圖／三立提供）

《健康零距離》每週一至週五下午四點，29頻道三立台灣台播出。節目播出近3年以來，憑藉輕鬆活潑的節目節奏與貼近日常的健康內容，成功吸引大量婆媽族群支持，成為不少家庭每天必看的「健康指南」。節目以「看得懂、學得會、用得到」為核心精神，透過醫師專業解析與實際示範，協助觀眾建立正確健康觀念，實踐在日常生活中。很多人氣單元也深受觀眾喜愛，包括「健康迷思大破解」，以醫師實證與科學角度拆解常見錯誤健康觀念；「一手穴位救命法」則主打簡單好學、即學即用，幫助觀眾即時舒緩身體不適；「三分鐘懶人運動」更為忙碌族群量身打造，短時間就能啟動代謝、喚醒身體機能。

