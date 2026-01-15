二度傷害！ 遭性侵上新聞被網友取笑 法院判加害人要賠30萬

聶男在國道休息站趁被害人熟睡，趁機性交未遂，女方指控，她被性侵身心狀況出問題，被新聞報導，又遭網友留言訕笑檢討，台南地院認定二度傷害加害人也要賠償，因此判賠30萬。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕聶姓男子在國道休息站想性侵熟睡的女性友人強制性交未遂，被害人發現護墊不見報案，被害人指控，她身心出狀況又被媒體報導，還被網友留言訕笑，結婚計畫告吹，因二度傷害向聶男求償。台南地方法院認定，二度傷害雖出自媒體、網友，卻是加害行為的延伸，判賠30萬元。

前年5月晚間，聶男開車搭載女方行經國道休息站，趁女方熟睡企圖性交未遂，女方在警詢及一審證述提到，她醒來如廁發現護墊不見、身體不適而起疑，後來在通訊軟體通話中追問，聶男坦承曾觸摸下體。法官比對雙方通話譯文及對話截圖，聶男曾提到要設宴道歉，認為這是認錯，補強被害人的證據，採信女方受到侵害的事實。

廣告 廣告

被害人主張，被侵害後她承受很多壓力，有焦慮、恐懼與失眠的狀況，原本就要跟未婚夫結婚，也因此延誤、無意舉行婚禮，還因為案子被媒體報導，新聞留言區出現訕笑、檢討受害者等言論，造成她二度傷害，因此求償財產損害50萬元與精神慰撫金250萬元。

但是聶男抗辯，新聞報導、網友留言又不是他能控制，不過法院認為，雖然留言是第三人行為，但女方在媒體報導後承受的身心壓力與社會評價，仍可作為酌定慰撫金的參考情狀，最後判賠30萬元，另刑事部分，一審依乘機性交未遂判2年，上訴後二審駁回維持原判。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中女童尖叫後倒下猝死 高大成揭真相

曾至中國旅遊！台中11歲女童突尖叫昏迷不治 初判死因出爐

嘉義市私人神壇疑債務糾紛 10多人上門砸廟還開車撞門

威力彩頭獎飆5.2億！1/15 今彩539、3星彩、4星彩獎號也出爐

