二度出面談霸凌哭了！賴瑞隆：孩子將轉學即日起不到校

民進黨立委賴瑞隆針對孩子涉及的霸凌事件，7日下午二度召開記者會，向受害女同學及其家長道歉，談到孩子的感受，他一度哽咽流淚。（圖／TVBS）

民進黨立委賴瑞隆針對孩子涉及的霸凌事件，於7日下午二度召開記者會說明，確認已觀看事發錄影帶後，向受害女同學及其家長道歉，並宣布將讓孩子轉學，即日起不再到校上課。會中賴瑞隆透露，事發後孩子曾向他道歉，表示「爸爸，對不起，害你跟全國道歉」，這番話讓他情緒激動，一度哽咽流淚。

在記者會上，賴瑞隆多次向受害女同學及其家長表達歉意，並明確表示將採取具體行動。他宣布在學期結束前，不會再讓孩子去上學，並已決定幫孩子轉學離開現在的學校。雖然賴瑞隆不願透露監視畫面的細節，但他表示已陪同孩子就診心理醫師，承認孩子有異常狀況。當提及孩子因事件向他道歉時，賴瑞隆情緒激動，近30秒無法說話，最後才表示是自己對不起孩子。他也急於澄清網路上關於孩子上次轉學是因「霸凌集團的孫子」的傳言完全不是事實。

對於賴瑞隆是否會退選或減緩選舉步調的問題，他並未多做回應。不過，受害女童的母親對賴瑞隆目前的處理方式給予正面評價，表示：「這個爸爸真的還有擔負起教育的責任，如果是這樣的話，我真的還蠻敬佩這個爸爸的。」

民進黨立委賴瑞隆針對孩子涉及的霸凌事件，7日下午二度召開記者會，向受害女同學及其家長道歉，並宣布將讓孩子轉學，即日起不再到校上課。（圖／TVBS）

然而，雖然賴瑞隆在記者會中多次提到希望能當面向對方道歉但遲遲沒有門道，受害女童母親卻表示他們從未收到任何相關通知。她強調他們並非不願見面，只是未接獲任何聯繫。女童家長從始至終態度開放，僅希望這起單純的校園霸凌事件能盡快釐清真相，不要因為牽涉政治人物而模糊焦點。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

