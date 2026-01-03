二度力挺男友導演！張鈞甯變身「警界戰神」怒逮殺人魔

張鈞甯、柯汶利情侶檔再度合作《匿殺》。（圖／車庫娛樂）





導演柯汶利最新力作的《匿殺》（The Fire Raven），張鈞甯在片中飾演警察「方作楠」，這是她與男友柯汶利繼《默殺》後的第二次合作。本片於12月31日在中國大陸上映，上映2天票房突破人民幣1.3億元，達到約新台幣6億元的成績，登上全中國票房冠軍，成為跨年檔的最大贏家。

張鈞甯最新電影《匿殺》。（圖／車庫娛樂）

張鈞甯最新電影《匿殺》。（圖／車庫娛樂）

電影《匿殺》故事描述，15年前一群身份各異的罪惡權貴將都馬市染黑成一座「地獄島」，高中生曉笛（侯詠薰 飾）慘遭權貴淩辱致死；15年後這些背後操盤者接連慘死，死狀慘烈。曾目睹15年前命案的方天陽（彭昱暢 飾）與警官方正楠（張鈞甯 飾）深入調查，驚覺這樁匿名殺人案不只是單純的復仇，更是一場遲到的控訴。

廣告 廣告

張鈞甯過去曾在《查無此心》等片演過警察，但是《匿殺》裡的方作楠與她過去的警察角色截然不同，是一名靠拳腳說話的「警界戰神」，她說：「其實我演過好幾次警察，但是每一次都是用智商在辦案，這一次是加入了武力值。」過去在這類電影裡女性角色可能都比較被動，但是方作楠帶有一種「主動性」。

導演柯汶利透露，張鈞甯特別為本片接受打鬥訓練，大家可以看到全新的她。除了張鈞甯之外，《匿殺》還集結了《大象席地而坐》金馬獎最佳男主角入圍彭昱暢、《風聲》黃曉明跟《長江7號》徐嬌等知名演員。《匿殺》2026年1月30日全台上映。



【更多東森娛樂報導】

●葉珂直播帶貨「嬰兒狂哭」慘中斷！陸網瘋傳黃曉明是生父

●曾被邱澤放話追求中！張鈞甯認「沒收到喜帖」尷尬發聲

●強震狂晃！小S「全黑畫面」9字發聲 男星曝驚悚畫面爆粗口

