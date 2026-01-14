二度南下力挺陳亭妃 王世堅喊話：盼鄉親還她一個公道

民進黨台南市長初選民調14日晚間登場，立委陳亭妃當天再度邀請「扶龍王」立委王世堅南下助陣，兩人從台南東嶽殿出發展開車隊掃街。王世堅表示，陳亭妃面對大軍壓境、派系圍攻仍泰山崩於前而面不改色，相信台南鄉親會在初選中還她一個公道。

民進黨立委王世堅14日上午再次南下力挺陳亭妃。（圖／中天新聞）

王世堅14日中午一抵達東嶽殿就受到許多民眾簇擁，陪同陳亭妃上香祈福後隨即展開車隊掃街行程。這是王世堅短期內二度南下為陳亭妃站台，預計全程陪同在市區、永康等地掃街拜票。陳亭妃則感性表示，從投入初選以來，人民給予的力量是她前進的最大動力，若無鄉親力挺，難以堅持至今。

談及高雄市長初選結果由立委賴瑞隆出線，王世堅大方祝福「深慶得人」，也希望台南14日晚間民調後能有好成績，還給陳亭妃應有的掌聲與公道，這段期間對她不實攻擊與造謠也在初選後結束。面對外界將高雄、台南市長初選解讀為新潮流派系戰場，王世堅說，台南鄉親及全國民眾眼裡看得很清楚，但他跟陳亭妃絕對不會口出惡言，這是為人處事最重要修為，也強調選舉過程要謹守本分。

王世堅陪同陳亭妃車掃拜票。（圖／中天新聞）

王世堅表示，陳亭妃面對大軍壓境、派系圍攻，泰山崩於前而面不改色，「從從容容問政、游刃有餘服務」，這是他非常佩服的地方。他提到，陳亭妃在台南深耕27年，無論基層服務還是國會問政，表現早已獲得台南市民高度肯定與愛戴，前陣子更花10天以鐵馬騎遍台南37區518公里，這麼艱鉅路程都能撐過去，期間面對各種奇怪選舉招式也坦然面對。

王世堅強調，陳亭妃政治路走了27年也被檢驗27年，不噴口水不打泥巴仗，從來不講其他同志是是非非，清廉與問政品質有目共睹。他認為陳亭妃初選贏面大，14日南下就是要陪這位認識20年的好朋友度過初選前關鍵時刻，印證陳亭妃能通過考驗、邁向勝利，邁向年底大選勝利。

陳亭妃呼籲支持者晚間務必在家中等電話。（圖／中天新聞）

陳亭妃則表示，台南市民渴望一位溫暖、堅韌的女性市長，自己會以「女兒顧家」的心情自許，強調自己身段比別人柔軟，更能傾聽基層民意，在面對困難時也比別人更勇敢、更具韌性，未來會用女性特有的細膩與堅毅為台南解決各項難題，並在第一線撐起大家的困擾。陳亭妃最後呼籲，希望所有支持者及後援會14日晚間6點至10點務必守候家中電話，在民調初選中「唯一支持陳亭妃」，共同為台南開創更美好的未來。

