二度參選雲林縣長 劉建國曝心聲：全力以赴不怯戰
「好人才」原來就是自己！民進黨選對會今（3日）日建議徵召立委劉建國參選2026年雲林縣長選舉。劉建國受訪表示，戰士無選擇戰場權利，既然黨選擇他，就是全力以赴，不怯戰。
11月30日臺大雲林分院虎尾院區新醫療大樓動土，賴清德總統、劉建國均出席持鏟動土。媒體堵訪劉建國詢問參選下屆雲林縣長的意願，劉建國強調，民進黨的縣長人選提名還是要尊重黨中央、賴主席、選對會「絕對有智慧會選出、找出一位絕對可以帶領雲林全面升級、全面提升的好人才」。
劉建國表示，今天選對會正式拍板徵召他再次代表黨參選2026年雲林縣長，他不畏戰、不懼戰，更背負著改變雲林的責任與使命感。回想2022縣長選舉的結果，他深深自責，也深深抱歉，辜負了支持他、期待改變的鄉親。
劉建國說，他沒有任何藉口，只有鼓起勇氣、累積更多能量，這一次再次承擔起責任，會再次全力以赴，因為雲林不能再等，雲林需要改變。他將再次承擔起改變的使命，打造新雲林、創造幸福城市，為雲林開一條新路。
