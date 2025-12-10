二度封殺國防特別預算 國民黨促賴清德赴立院報告並備詢答

國民黨團要求賴清德針對國防特別預算，赴立法院報告並接受詢答。（圖／周志龍攝）

總統賴清德推動在八年間投入1兆2500億元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，卻在立法院程序委員會中遭在野立委兩度否決，未能排入12日院會報告事項議程。對此，國民黨團要求賴清德應赴立法院進行報告並接受詢答，說明國防特別預算與軍購規劃。

國民黨表示，面對史上最高額、破紀錄的國防特別預算提出，賴清德理應兌現過去多次公開承諾，到立法院進行國情報告並接受質詢，正面解答社會對財政負擔、預算排擠以及軍購進度的疑慮。國民黨強調，要求總統赴立院說明重大軍事開支，是負責任的在野黨本分，卻遭民進黨粗暴扣上「阻礙國防」的帽子，更將破兆軍購比喻成「衛生紙」與「壽險保單」，把國防專業當成兒戲。

國民黨表示，賴清德過去多次公開宣示願到立法院報告，從 2024 年初到就任後皆如此表態，如今卻在宣布投入 1.25 兆國防預算後，始終迴避進入立院接受詢答，令人質疑賴清德是否擔心面對預算細項而選擇退縮。國民黨指出，人民迄今未看到具體軍購規劃，總統卻不願親赴國會說明，與其過往言行形成強烈對比。

國民黨強調，立法院黨團要求賴清德到立院報告並接受詢答，「最卑微」的要求倘若都被拒絕，真正杯葛國防預算的並非在野黨，而是執政黨本身。

