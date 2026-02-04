二度對決周春米縣長選戰 蘇清泉：屏東要改變

（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）民進黨中執會今天提名屏東縣長周春米競選連任。獲國民黨徵召參選屏東縣長的蘇清泉表示，屏東需要改變，民進黨派出誰來參選，自己參選動機都是希望給屏東鄉親更好未來。

蘇清泉今天透過服務處回應表示，民進黨派出誰來參選，自己的參選動機與策略都是一致，就是希望能為屏東鄉親帶來更好的未來，因為屏東現狀江河日下，亟需改變。

蘇清泉說，屏東「生不如死」已經嚴重到難以忽視的地步，民進黨在屏東執政近30年，人口負成長、立委席次從3席減為2席，再這樣下去，甚至連議員席次都將受威脅，而人口高齡化、少子化，讓屏東縣整體社福負擔加重。

蘇清泉提及，這次捲土重來參選，盼強化各投票所的監票機制，一定要在公平公正公開情況下，讓屏東選民的心聲完整正確呈現出來，還給屏東人一個公道。

2022年九合一大選，國民黨蘇清泉以1萬多票差距敗給民進黨周春米，由周春米當選屏東縣長。今年九合一選舉，國民黨在去年12月徵召立委蘇清泉參選屏東縣長，而民進黨中執會則在今天提名周春米競選連任，兩人將二度對決。（編輯：黃世雅）1150204