二度對決周春米 蘇清泉：屏東要改變

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕對於與周春米二度對決，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉說，民進黨派出誰來參選，自己的參選動機與策略都是一致，就是希望能為屏東鄉親帶來更好的未來，因為屏東現狀江河日下，亟須改變。

蘇清泉說，屏東「生不如死」已經嚴重到難以忽視的地步，民進黨在屏東執政30年，已連續22年人口負成長，最近10年更是以每年5千人速度銳減，立委席次已經從3席減為2席，再這樣下去，甚至連議員席次都將受威脅。

此外，人口高齡化、少子化，讓屏東縣整體社福負擔加重，屏東的重大交通建設卻持續停滯，唯一將動工的國道10號延伸到新威大橋，還是他10年前擔任第八屆立委時所爭取。

廣告 廣告

蘇清泉指出，上回參選縣長，以1萬票落選，這次捲土重來，也將強化各投票所的監票機制，務必要在公平公正公開的情況下，讓屏東選民的心聲完整正確呈現出來，還給屏東人一個公道。

【看原文連結】

更多自由時報報導

再戰蘇清泉！周春米秀12項政績拚連任：我屏東我驕傲

賴總統、温世政南投首同框 2/7宮廟參香祈福

宜蘭柑橘新春上市 林國漳拋打造農業安全網

蘇巧慧拋6大福利政見 劉和然：不了解問題就開支票不好

