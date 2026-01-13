二度性侵外甥女 舅舅辯「有給錢」...測謊鑑定出爐

舅舅遭外甥女指控兩度性侵，辯稱為你情我願。但法院不採信其說法，判決須賠償精神慰撫金100萬元。（示意圖／Pixabay）





新北市一名舅舅遭親外甥女指控，兩度在住處違反其意願性侵得逞，雖在庭上辯稱雙方「有金錢交換、你情我願」，但法院不採信其說法，認定行為已嚴重侵害外甥女身體與貞操權，判決須賠償精神慰撫金100萬元，全案仍可上訴。

辯稱有償合意性行為

判決指出，外甥女主張，舅舅於特定期間內，趁下午時段在其住處，兩度對她施以強制性交。事後，外甥女除提出刑事告訴，也提起民事求償，要求舅舅負起侵權責任。

面對指控，舅舅在法院辯稱，雙方是在事前談妥「會給錢」或提供物品的情況下發生性行為，屬於你情我願，否認有違反外甥女意願，也主張自身行為並未構成不法侵害。然而，法官審理後發現其說法疑點重重。舅舅在偵訊時僅籠統表示「會給錢」或「能力範圍內可以買東西給她」，卻始終未提出明確金額或具體交換內容，法院認為，依一般社會經驗，難以認定外甥女會在條件如此不明確的情況下同意發生性行為，舅舅的辯解顯與常情不符。

測謊結果打臉辯詞

此外，警方測謊鑑定結果顯示，外甥女堅稱事發前曾明確表達拒絕，其說法並未出現不實反應。相較之下，舅舅否認外甥女曾說「不要」的陳述，卻呈現說謊反應。法官指出，測謊結果雖非唯一認定事實的依據，但已足以與舅舅的說法形成明顯矛盾，進一步削弱其所主張「合意發生性行為」的可信度，因此未予採信。

廣告 廣告

此外，刑事法院已先行認定舅舅構成兩個強制性交罪，判處有期徒刑4年6月。在民事責任部分，法院認為舅舅身為長輩，卻對親屬施以性侵，行為悖逆倫理，對外甥女身心造成難以抹滅的傷害，依法應負損害賠償責任。

至於外甥女原先請求的千萬元賠償，法院審酌雙方身分關係、侵害程度及經濟狀況後，認為金額過高，最終裁定以100萬元作為適當的精神慰撫金。全案仍可上訴。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

印度19歲少女慘遭5男輪流性侵！其中1人竟是警方司機

她哭訴「曾被父性侵」反遭串燒店老闆襲胸！因1事少判2月

鄰居是惡狼！拖男童進草叢性侵 辯：第一次想試試

