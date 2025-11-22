二度打臉中國！沈伯洋赴歐站國際刑事法院前 與范雲攜手拚外交
民進黨立委范雲、沈伯洋前往荷蘭受邀出席國際自由聯盟（Liberal International, LI）參與第209屆執行委員會，並參與亞洲自由聯盟（CALD）與歐洲自由民主聯盟（ALDE）論壇。范雲昨天（22日）晚上發布最新貼文表示，她與沈伯洋正站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院前，國際仍有正義，兩人會站在正義的一方持續努力。
中共全球通緝沈伯洋，然而他繼日前赴德國國會作證後，這次再度赴歐前往荷蘭，與擔任國際自由聯盟副主席的范雲出席該聯盟會議。
國際自由聯盟會議11月21至23日在荷蘭舉辦，范雲21日晚上於臉書撰文，提及她和沈伯洋正站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院前，而國際刑事法院位於荷蘭海牙。
范雲說，國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）是一個超越個別主權國家的獨立司法組織，會針對犯下戰爭罪、種族滅絕罪、危害人類罪、侵略罪的個人，進行司法調查與審判。
范雲指出，在國際刑事法院，俄羅斯總統普丁因為涉嫌戰爭罪「非法移轉烏克蘭孩童」，正被頒布全球通緝逮捕令，也因這項2023年頒布的逮捕令，普丁沒有去2023年在南非、2025年在巴西舉行的金磚峰會，因為依照與ICC締約國的約定，普丁去這些國家就可能會被逮捕。
最後，范雲強調，國際仍有正義，她和沈伯洋會站在正義的一方，持續努力。
