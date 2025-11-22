二度打臉中國！沈伯洋赴歐站國際刑事法院前 與范雲攜手拚外交

民進黨立委沈伯洋及范雲赴荷蘭出席國際自由聯盟會議，范雲於臉書發布兩人站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院前的合照。（圖／翻攝范雲臉書）

民進黨立委范雲、沈伯洋前往荷蘭受邀出席國際自由聯盟（Liberal International, LI）參與第209屆執行委員會，並參與亞洲自由聯盟（CALD）與歐洲自由民主聯盟（ALDE）論壇。范雲昨天（22日）晚上發布最新貼文表示，她與沈伯洋正站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院前，國際仍有正義，兩人會站在正義的一方持續努力。

中共全球通緝沈伯洋，然而他繼日前赴德國國會作證後，這次再度赴歐前往荷蘭，與擔任國際自由聯盟副主席的范雲出席該聯盟會議。

國際自由聯盟會議11月21至23日在荷蘭舉辦，范雲21日晚上於臉書撰文，提及她和沈伯洋正站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院前，而國際刑事法院位於荷蘭海牙。

范雲說，國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）是一個超越個別主權國家的獨立司法組織，會針對犯下戰爭罪、種族滅絕罪、危害人類罪、侵略罪的個人，進行司法調查與審判。

范雲指出，在國際刑事法院，俄羅斯總統普丁因為涉嫌戰爭罪「非法移轉烏克蘭孩童」，正被頒布全球通緝逮捕令，也因這項2023年頒布的逮捕令，普丁沒有去2023年在南非、2025年在巴西舉行的金磚峰會，因為依照與ICC締約國的約定，普丁去這些國家就可能會被逮捕。

最後，范雲強調，國際仍有正義，她和沈伯洋會站在正義的一方，持續努力。



