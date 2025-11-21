二度打臉紅色通緝令 沈伯洋赴荷蘭國際刑事法院

沈伯洋。（資料畫面）

再度打臉中國官方片面宣稱的全球通緝令，民進黨立委沈伯洋繼赴德國國會作證後，再度與同黨立委范雲一起前往荷蘭，出席「國際自由聯盟」會議，並與全球自由民主政黨代表進行深度座談。

沈伯洋21日晚間PO出在海牙「國際刑事法院」最新畫面，也引述加拿大詩人歌手柯恩的歌曲，提到「萬事萬物皆有裂痕，但，那正是光照進來的地方」，並強調台灣會跟所有的民主同盟站在一起。

民進黨立委沈伯洋：「真的非常很諷刺，作為民主的守衛者，結果我現在反而被獨裁政權所通緝，但是，我們不會感到畏懼，我也知道很多台派最近心情也都比較失望，畢竟很多的爛法案不斷被通過，但我要告訴大家，中國的劇本，就是要讓大家失望，失望以後仇恨，仇恨之後冷漠，冷漠之後恐懼，他們對我都做過這些事情，這些劇本對我沒有效果，我相信對台灣人也不會有效果，希望大家留著氣力，我們會是一個長期抗戰。」

