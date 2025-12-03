二度挑戰縣長大位！民進黨徵召劉建國參選雲林 將交由中執會通過

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨選對會今（3）日召開會議，決議由立委劉建國參選雲林縣長，後續將交由中執會通過。此外，民進黨發言人吳崢也說，民進黨2026的目標是超越上次2022年地方大選，彰化縣人才濟濟，相信能幫民進黨在彰化縣有所突破。

吳崢會後受訪表示，民進黨的選對會剛剛在會中決議通過，要建議民進黨中執會，在雲林縣徵召劉建國同志，參選2026年雲林縣縣長。

針對彰化縣包括立委黃秀芳、陳素月、前彰化市長邱建富、現任彰化市長林世賢有意爭取提名。吳崢說，根據2026選對會縣市首長提名條例，這次辦理初選的縣市就是嘉義縣、台南市、高雄市3個選區，彰化縣會由選對會建議中執會徵招人選，徵選時程正在持續進行中，

媒體問到，現任彰化縣長王惠美執政表現不佳，加上藍白人選未定，民進黨是否有機會翻轉彰化縣？吳崢說，徐國勇秘書長早先向大家報告過，民進黨這次的目標，全黨上下一心都希望2026地方大選成績，超越上一次2022年的地方大選，這是整個中央黨部作戰的大前提。

吳崢進一步提到，這次縣市首長選舉，民進黨在彰化縣是人才濟濟，包括好幾位都有表態，希望爭取彰化縣提名，相信候選人都拿出最好的表現，全力在地方上衝刺，也相信選對會跟中執會最後會挑出最有戰力的候選人，希望能幫民進黨在彰化縣突破。

