二度攻蛋倒數！RAIN甜用中文告白台粉 冰塊肌秘訣曝光

記者林汝珊／台北報導

RAIN將於1月登小巨蛋。（圖／大步整合行銷提供）

RAIN二度攻蛋倒數前夕暖獻專屬新年祝福寵台粉，影片中RAIN不僅用字正腔圓的中文說出「大家好，我是RAIN，新年快樂！」隨後更甜蜜加碼向台粉告白，直接許下自己的 2026年第一個願望：「你們知道 2026 年我最期待的時刻是什麼時候嗎？就是 1 月17 日，能和填滿台北小巨蛋的大家一起吶喊的那一刻。」

難忘20年前台北小巨蛋滿場歌迷熱情的RAIN形容，那份來自全場的吶喊與熱情能量，早已在腦海中不斷浮現，甚至讓他現在就開始期待不已，更允諾：「為了能在那天呈現最棒的舞台，我一定會全力以赴！」他也不忘向台粉暖心喊話，誠摯邀請大家一起支持《Still Raining Encore》台北站演出，最後更以招牌笑容向粉絲約定：「我們到時候見囉，再見！」一席話讓粉絲隔著螢幕也感受到滿滿誠意與攻蛋倒數的熱血氛圍。

RAIN被粉絲封為「最強肉體」。（圖／大步整合行銷提供）

事實上被粉絲封為「最強肉體」韓流天王的RAIN出道以來皆保持著精壯身材數十年如一日，他特別分享自己凍齡及維持狀態的兩大秘訣正是「早睡早起，並堅持運動。」自律的RAIN透露自己每天一早起床第一件事就是「運動」，在旁人眼中是「健身狂」的他稱自己是「習慣性運動的人」，並強調：「我會保持至少每天運動 30 分鐘到 1 小時的習慣，如果時間不允許，下午也一定會抽空運動。」如此堅持也顯現他出道23年對工作敬業的態度。而把健身當日常的RAIN更大方分享自己的「健身菜單」，他透露自己上健身房會以力量訓練為主、快節奏運動為輔，以雙管齊下的方式來達到有氧及增肌的效果。而除了規律運動，RAIN在籌備演唱會的過程中，對於飲食控制也特別注意，他表示：「平時會盡量以清淡、不刺激的食物為主，不過，為了不讓自己太有壓力，也會適當地享受想吃的食物。」

除了忙著準備《Still Raining Encore》巡演，一刻不得閒的RAIN這陣子更當起空中飛人飛到世界各地參加活動會歌迷，不久前更在新加坡音樂節巧遇香港演員鄭伊健，更在活動上握手寒暄並留下合照身影，Rain透露從小就覺得鄭伊健是很出色的演員，更希望將來有機會跟鄭伊健合作。提及2026年的工作計畫，RAIN開心表示將會推出全新專輯及新劇，更不忘再次跟台粉喊話：「最重要的計劃就是明年1/17將再次登上台北小巨蛋表演，這場巡演對我意義重大，希望大家屆時能來現場一起狂歡，”Let’s make it rain together！”」

