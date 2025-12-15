二度獲得金曲獎！台語歌王痛失父親 心碎認：難以修補的裂縫

記者徐珮華／台北報導

金曲台語歌王蘇明淵推出新專輯《主題歌》，作品源於今年2月父親離世，讓他的人生出現一道難以修補的裂縫，在悲傷裡重新拾起創作，讓音樂成為重新站起的力量。《主題歌》不僅是他送給父親的告白，更是以律師的視角與人文敏感，書寫10個被忽略、被誤解、被推到牆邊的生命。

蘇明淵睽違2年推出新專輯《主題歌》。（圖／蘇明淵提供）

蘇明淵將法庭經驗、生命的刻痕，以溫柔卻帶點反骨的精神，完成一張獻給「人」的作品。專輯同名曲〈主題歌〉以一段熟悉旋律為導引，述說愛情回憶與時光的串連。那首會被Spotify隨機播起的歌曲，像時光信差把過往拉回眼前，即便彼此的人生已經分岔，曾經的溫度與記憶依然值得珍藏。

專輯中，蘇明淵二度與女兒蘇柔伊合唱〈過去到這馬〉，這首歌以真實且直白的對話方式，呈現兩代之間的衝突、距離與最終靠近。蘇明淵多年忙於事務所，錯過女兒成長的時刻；在錄音室內，他們把那些未曾說出口的情緒拆解、面對，化為一段屬於家人的和解之歌。

蘇明淵《主題歌》。（圖／蘇明淵提供）

蘇明淵二度獲得金曲獎後，重新回到「學習者的位置」，開始深入研究錄音軟體、硬體設備操作、聲音設計，也重新思考如何把自己放進新的音樂語境裡。錄音室成為他的第二個事務所，他不只提升自己的技術，也整合身邊優秀的音樂人，一起打造《主題歌》這張更加立體、更多層次的作品。

