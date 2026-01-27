二度破裂仍救回 台北慈濟成功治療微小腦動脈瘤案

（記者陳志仁／新北報導）49 歲的林女士長期飽受偏頭痛的困擾，半年前突發劇烈頭痛且症狀迅速惡化，送醫後確診為罕見且高風險的腦動脈瘤破裂並合併二次出血；經台北慈濟醫院神經外科醫師張迪生採取階段式的手術治療，成功搶救生命，術後恢復良好，重返日常生活。

圖／台北慈濟醫院神經外科醫師張迪生提醒，規律運動、控制血壓、清淡飲食及出現異常頭痛即時就醫，是預防腦血管疾病的重要關鍵。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院表示，林女士當時在家中出現前所未有的劇烈頭痛，服藥後未見改善，反而意識逐漸不清，緊急送往急診，電腦斷層檢查顯示大腦廣泛蛛網膜下腔出血，進一步以電腦斷層血管攝影確認，在內頸動脈與眼動脈交界處發現一顆僅 2.4 毫米的水滴型動脈瘤，立即安排手術；不料手術初期動脈瘤即發生二次破裂，導致腦壓急遽上升，醫療團隊緊急應變，將病人轉入加護病房觀察。

廣告 廣告

經過兩週密切照護，林女士的腦壓逐漸穩定，張迪生醫師再次進行開顱及動脈瘤夾閉手術，後續配合腦室腹腔引流及顱骨成形手術成功控制顱內壓並完成顱骨復位；術後至今，林女士神經學預後良好，重新回到日常生活。

張迪生醫師說，腦動脈瘤是大腦的動脈管壁，受到長期血流壓力影響而出現的氣球狀突起，除先天結構脆弱外，高血壓是最重要的危險因子之一；多數動脈瘤在還沒破裂前，部分患者可能會有偏頭痛的情形，一旦破裂，就容易出現劇烈頭痛、噁心嘔吐、頸部僵硬及意識改變等情形，若未及時治療，可能引發嚴重腦損傷，甚至危及生命。

張迪生醫師指出，腦動脈瘤好發於 40 至 60 歲族群，以台灣而言，盛行率約 2 至 5％，其破裂後的死亡率非常高，初次破裂的患者約三分之一出血後到院前已死亡，另外三分之一接受治療後仍不治死亡，剩餘三分之一的患者中，有六成經治療後仍可能因為血管痙攣、水腦症或癲癇發作而有神經缺損等狀況；此次病例在首次手術即發生破裂仍能成功救回，實屬罕見。

文獻顯示破裂後 24 小時內再次出血的風險約4–15％，死亡率往往比第一次更高；而林女士的特殊性，在於多數患者是動脈瘤破裂後緊急來院接受首次手術，但這位病人是在第一次手術突發破裂，造成腦膨出，卻仍在團隊努力下搶救成功，之後才能再進行第二次手術，第一次手術中發生破裂卻能存活，並有機會再次開刀處理，是非常少見的情況，也是此次案例最關鍵的意義。

持良好生活習慣有助降低腦血管疾病風險！張迪生醫師提醒，規律運動能穩定血壓並促進循環，飲食上盡量減少高油鹽與加工食品，多攝取蔬果、蛋白質與全穀類，有助控制三高；此外，天氣轉涼時也要注意保暖，特別是清晨與夜間溫差大時，保持頭頸部溫度可避免血壓驟升，若有出現頭痛等症狀，務必及時就醫，以免延誤治療時機。

更多引新聞報導

戒菸不等於沒風險 台北慈濟：41歲女LDCT揪出早期肺癌

臉頰腫塊竟是腮腺癌 台北慈濟：旋轉皮瓣助婦人保外貌

