二度站上世界舞台！樹德科大校友陳怡今再奪波隆納插畫大獎 《BOOK BUS》驚豔國際

▲樹德科大視傳系校友陳怡今榮獲波隆納插畫大獎插畫作品BOOK BUS, let's go !

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】樹德科技大學視覺傳達設計系畢業校友陳怡今再度在國際插畫舞台綻放光芒，繼2021年首度獲獎後，今年於第63屆（2026年）義大利「波隆納兒童書插畫大獎」（Bologna Children’s Book Fair, BCBF）再度脫穎而出，成為少數二度獲此殊榮的臺灣插畫創作者，為母校樹德科大再添國際榮耀。

▲插畫作品Where’s the next stop I can’t wait !

波隆納兒童書插畫大獎向來被譽為全球童書與插畫界最具指標性的競賽之一，本屆競爭尤為激烈，共吸引來自94個國家、4,158位插畫家參賽，投稿作品高達20,790件，最終僅選出來自31個國家、共75位得主，整體獲選率約1.8%。今年臺灣共有6位創作者入選，陳怡今為其中之一，得獎作品亦將隨波隆納兒童書展展開為期兩年的國際巡迴展出，持續在世界各地亮相。

▲插畫作品Wow ! It’s rice terraces in Japan

陳怡今此次以作品〈BOOK BUS〉獲得評審高度肯定。該作品以「閱讀的感官與風景」為主題，透過紙張撕貼的創作手法，重新解構紙材的形狀、紋理與纖維方向，營造出層次豐富、富有生命力的視覺敘事。她表示，〈BOOK BUS〉目前仍屬於發展中的創作計畫，此次投稿的五張作品奠定了故事核心，描繪一段由好奇心出發、歷經轉折的閱讀旅程，風格與2021年獲獎作品〈輪廓日常〉呈現出截然不同的創作面貌，未來也期盼能完整出版，讓故事持續延伸。

回顧創作歷程，陳怡今分享，近年來不斷思考如何突破既有風格，並嘗試建構屬於自己的「故事圖像語言」。她認為，創作是一條沒有終點的道路，每一次嘗試都是新的挑戰，也是不斷累積與成長的過程。

▲插畫作品Ash filled the sky, like stars

曾指導其大學畢業製作的視傳系教師楊裕隆表示，陳怡今在校期間即展現對插畫創作的高度投入與熱情，其畢業作品〈醫生窩〉曾於2007年新一代設計展獲得銅獎及評審特別獎。多年來她持續精進創作能量，如今在國際舞台屢獲肯定，令人深感欣慰與驕傲。樹德科技大學視覺傳達設計系全體師生亦與有榮焉，並向陳怡今校友致上最誠摯的祝賀。（圖╱樹科大提供）