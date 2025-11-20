二度罹癌！《麻辣教師》女星傳命危 經紀人證實了

44歲日本女星希良梨曾在經典日劇《麻辣教師GTO》中飾演主角鬼塚英吉學生。（圖／翻攝自希良梨IG）





44歲日本女星希良梨曾在經典日劇《麻辣教師GTO》中飾演主角鬼塚英吉學生，以強悍形象走紅，其健康狀況讓粉絲萬分擔憂。繼2024年9月宣布二度罹患癌症、並在2025年7月宣布退出演藝圈後，她的經紀人18日突然表示：「希良梨小姐正處於命危狀態」，讓大批粉絲焦急不已。

自2024年二度罹癌以來，希良梨的健康狀況一直反覆。她曾坦言，因為傷口跟手術，整個身體痛到難以承受。她本人在13日就曾發文透露近況，表示在6月結束抗癌藥物的治療後出院，但她的腳和腳底一直受到抗癌藥物副作用的影響而麻痺。她當時最大的願望就是儘快恢復正常健康、找回體力，並拜託先前罹病的病友或為她加油的人，能像《七龍珠》的劇情一樣給她「元氣玉」，讓她獲得力量。

廣告 廣告

然而，令人擔憂的是，先前大多都是希良梨本人親自發文報平安，但昨天經紀人卻透露，她「處於命危狀態」。大量粉絲湧入她的社群留言區，集氣祝福，「神啊！請保佑希良梨。我在為你祈禱」、「不，不，不。希良梨，求求你回來吧，我會為你祈禱的」、「大家的祝福都會傳達給綺羅莉醬！！我們想說的和大家一樣！！她一定會康復回來的，我們都相信她！！」、「發生了什麼事？請你回來，讓我們再次看到你健康的樣子」、「希望你早日康復」、「快醒吧，因為我想在GTO裡看到笑容燦爛的希良梨」、「即使艱難，也要活下去，活下去，戰鬥到底」。

希良梨在1998年因演出《麻辣教師 GTO》而聲名大噪，但卻在2000年走紅之際罹患子宮頸癌，為此曾短暫停止演藝活動。之後，她與一位台灣男性結婚，並在2009年生下孩子。

希良梨雖然在2015年重返演藝圈，但命運多舛，2024年9月她宣布二度罹癌，並自爆其實在2023年就已離婚。今年1月透露癌症已經轉移至骨盆淋巴結，並進入第三期，7 月宣布退出演藝圈，專心接受治療。如今傳出病危消息，讓許多陪伴她度過演藝生涯的粉絲都感到相當心痛與不捨，希望希良梨能趕快康復。



【更多東森娛樂報導】

●《GTO》希良梨二度罹癌！ 見檢查結果崩潰：比上次糟

●短劇男神消失1年 「爆進ICU一度命危」 後遺症苦不堪言

●男星痛哭求資助！愛妻急性肝硬化命危 需597萬手術費

