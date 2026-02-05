二度被潑紅漆！在台港人工作室疑遭跨境鎮壓 時間點超巧「民團籲政府積極應對」

湯偉雄與國際特赦組織台灣分會等民團2月5日召開記者會，呼籲政府建立機制抵抗跨境鎮壓威脅。



反送中運動者湯偉雄（別名赴湯）在台生活多年，近3個月，其經營的泰拳工作室2度遭人潑紅漆，恐嚇警告意味十足。湯偉雄今（2/5）與多個民間團體在立法院群賢樓外召開記者會，認為這並非單純社會案件，而是跨境鎮壓的離譜事件，呼籲政府應建立機制應對，而湯偉雄也對房東說抱歉，目前工作室會暫停營業。

湯偉雄先前是香港反送中的維權人士，後來到台灣定居，但他的生活仍被恐嚇威脅，去年（2025）11月20日，他被港府以「呼籲抵制香港即將舉行的立法會選舉」發布通緝，3天後泰拳工作室就被第一次潑紅漆，週邊的監視器被發現切斷；本次記者會的前一天（2/4）又遭二度潑漆，打壓噤聲明顯。

為此，湯偉雄今日上午與國際特赦組織台灣分會、台灣人權促進會、經濟民主聯合、香港邊城青年、西藏台灣人權連線、民間司法改革基金會等民團在群賢樓召開記者會，呼籲政府應防範跨國鎮壓，即刻建立保護機制。

湯偉雄指出，此類行為不僅威脅個人安全，也對整個在台灣的社群造成嚴重的寒蟬效應，更可能使其他人不敢自由表達意見或參與社會行動，而且實體攻擊已遠超過以往示威場合的騷擾範圍：「這種威脅已公然越界，全面入侵我們的私人生活，這種恐懼不只籠罩台灣，更是一種全球性的蔓延——無數流亡海外的香港手足，正遭受無遠弗屆的跨境犯罪與恐嚇。」他認為，台灣不能只處理表面代理人，若持續姑息，會根本腐蝕台灣法治基礎與民主制度。

民團表示，台灣目前尚未有專門針對跨國鎮壓的法律對策、受害者通報機制、降低風險措施，以及相對應的保護與支持系統，湯偉雄工作室被潑紅漆事件顯示台灣政府有必要建立一套系統性的法律制度與配套政策，從國家安全面去檢視跨國鎮壓問題，並從人權視角出發，有效保障潛在受害者，避免再遭受鎮壓行動侵害。

民團呼籲，政府應實施4大行動，保護言論自由、和平結社與集會，同時追究加害者、協力者的相關責任，對此類行為予以問責、施加法律制裁。

1. 建立「跨國鎮壓」通報及追蹤機制，並定期發布跨國鎮壓案例統計

2. 強化跨部會協作，並確立「跨國鎮壓」救濟管道與以人權保障為中心的支持與保護措施

3. 公開譴責跨國鎮壓的人權侵害

4. 提升政府部門與公民社會對於跨國鎮壓作為人權侵害的意識

