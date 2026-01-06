二度開走鄰居小貨車！彰化男挨告盜竊 法官「這原因」判無罪

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

彰化一名有公共危險前科的鄭姓男子，去年二度未經同意開走鄰居的小貨車近3小時，事後物歸原位。車主在發現小貨車消失後報警，警方查閱監視器後將鄭男移送法辦，檢方依竊盜罪嫌且為累犯，向法官建請加重其刑，鄭男卻辯稱只是「借用」有物歸原位，還幫忙加油。法官審理後認為其行為屬「使用盜竊」，主觀並無據他人物為已有的意圖，判無罪。

法官認為鄭男屬「使用竊盜」不具備「不法所有意圖」判無罪。（示意圖/pexels）

根據檢方訴狀，鄭男於去年6月11日在彰化路邊開走鄰居貨車後歸還，兩天後故技重施，因電動車沒電又開走同一輛貨車使用，鄰居發現後報警，鄭男向警方坦承有用車，但只是「借用」，用完都有物歸原處。

檢方指出，鄭男兩次私自取車，使用時間達3小時，已構成竊盜罪，且有公共危險前科屬累犯。鄭男卻在法庭上堅持無竊盜意圖，表示還有為貨車加油，只是因急用所以出此下策。

承審法官表示，竊盜罪須具備「不法所有意圖」，即意圖永久占有他人財物。此案中，鄭男二度物歸原位，原車主也能取回，沒有破壞車主的永久支配權。法官解釋道，重點在於是否有歸還的意圖，使用時間長短非關鍵；而駕駛車輛消耗的燃料屬此行為的附帶結果，也不獨立構成竊盜行為。

法官表示這類私自使用他人物品的行為屬「使用竊盜」，通常依《社會秩序維護法》處行政罰，或是透過民事官司求償，不宜用刑法，而檢方未能證明鄭男有竊盜主觀意圖，依「罪疑唯輕」原則，判無罪。

