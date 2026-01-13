二度預言陳水扁當選總統！「國師」混元禪師病逝 享壽81歲

長年鑽研易經、風水的唯心聖教創教宗主「混元禪師」，在全台約有100萬名信眾，他過去曾二度預言陳水扁當選總統，更在扁政府時期於總統府擔任顧問，可以說是陳水扁的「御用國師」，不過今（13）天傳出他已於早上因病離世，享壽81歲。

據了解，混元禪師本名張益瑞，1944年出生在南投縣中寮鄉，自幼對佛學產生濃厚的興趣，他在1982年因病行道，以三個銅板幫人占卦、斷吉凶、看風水；1988年興建禪機山仙佛寺而聲名遠播，後來創設「唯心聖教」，也在南投創立易經大學，以鬼谷子學說為基礎，將易經、風水堪輿學說融入儒釋道思想，並透過電視、網路節目傳播宗教理念，核心信徒超過30萬人。

近年他更斥資12.8億元修建唯心大禮堂，由於外觀神似總統府而引發熱議，不過混元禪師最廣為人知的，是他曾二度預言陳水扁會當選總統，因此還有「國師」的稱號，如今混元禪師去世，後續的喪葬事宜將由弟子負責處理。

南投／楊明融 責任編輯／馮康蕙

