二度駁斥經濟學人！央行8大論點強硬回擊 強調絕無刻意壓低匯價

針對《經濟學人》於11月13日刊載「台灣榮景的潛藏風險(The hidden risks in Taiwan’s boom)」等文，稱央行長期壓低新台幣匯率，導致匯率長期被低估是「台灣病」。央行除了發新聞稿回應，今（12/30）日更罕見地以「致函」方式回覆，並提出8大論點反駁以一籃商品與服務計算的購買力平價及大麥克指數等，不宜作為判斷匯率高估或低估的標準。

《經濟學人》月前引用大麥克指數推測新台幣匯率被高度低估，主要推論有央行持續干預匯市而刻意壓低新台幣匯率；為了提高盈餘繳庫，採行低匯率、低利率政策，卻推高房價及進口物價，削弱消費者購買力等。央行今天公布由經濟研究處研究員許碧純與外匯局一等專員陳嘉添共同撰寫致函經濟學人英文信，以及中文翻譯版本，提供外界參考。

首先，在新台幣匯率及購買力平價，央行強調，自1989年4月實施管理浮動匯率制度以來，基於法定職責於必要時進場調節匯市，以維持新台幣匯率的動態穩定，並未刻意壓低新台幣匯率。此外，以購買力平價（PPP）、大麥克指數來衡量均衡匯率並不適合；PPP旨在瞭解各國物價水準與貨幣購買力的高低，非均衡匯率，且不宜用來衡量匯率低估或高估，更遑論以單一商品來評估一國匯率的高、低估。

其次，針對壓低新台幣匯率以維持出口商競爭力，央行說明，金融自由化後，國內外匯市場參與者眾多，新台幣匯率係由多元之外匯供給者與需求者依市場機制共同決定，無法亦不可能針對特定產業進行調整；不會藉由壓低新台幣匯率以維持廠商出口競爭力。

三是，台灣經常帳順差及貿易順差，央行重申，金融自由化後，無論是全球或台灣，金融帳交易占外匯交易的比重已超逾9成，成為影響匯率的主因，匯率與經常帳的關聯性因而顯著降低，台灣經常帳順差持續擴大，反映國內長期儲蓄高、投資低等經濟結構問題。

四是台灣外匯存底增加，央行說，外匯存底的增加，一部分確實基於維持匯率穩定的法定職責進場調節匯市所致，但另一部分則來自央行投資運用所產生之收益。自1997年亞洲金融危機以來，為因應資金大規模流動之衝擊，多累積外匯存底，以維持匯率穩定。

五是國內流動性、利率及高房價，央行表示，對於調節外匯市場釋出至銀行體系之流動性，已運用各項沖銷工具妥善管理，使國內準備貨幣增幅維持穩定，並未隨央行外匯存底之累積而快速增加；至於台灣利率低而平穩，主要係反映通膨率長期相對先進經濟體低且溫和。

另一方面，影響房價因素眾多，利率僅是其中之一，房市問題須賴中央相關部會與地方政府共同解決，央行依分工適時採行選擇性信用管制措施，以減緩信用資源流向不動產市場。

六是台灣購買力及勞動份額，央行強調，長期以來，通膨率低且穩定，如以國際清算銀行（BIS）以64個經濟體所編製之名目有效匯率指數（NEER）及實質有效匯率指數（REER）觀察，1995年至2025年10月間，新台幣NEER較1995年升值9.6%，同期間REER則下降18.9%，兩者間的差異主要反映台灣物價漲幅較主要貿易對手國漲幅低約35.2%，顯示國內物價長期相對低且穩定，有助於購買力提升。

七是國內壽險業與央行SWAP，台灣壽險業資產負債幣別錯配，因資金來源以新台幣長期保險負債為主，但限於政府為維持良好的財政紀律，發債規模較小，在國內長天期投資工具不足環境下，業者為匹配資產負債期限及緩解利差損而轉投資海外，並非央行刻意引導。至於換匯交易為央行貨幣政策工具之一，壽險業資產負債幣別錯配、國外投資規模擴張，與央行提供外匯SWAP無關。

第八，有關央行盈餘繳庫，央行重申盈餘繳庫並非央行的法定經營目標，亦非央行績效評估的重要指標。根據《中央銀行法》規定，央行持有的外幣資產因新台幣匯率變動而發生之利得或損失，不得列為當年度損益，央行不須也不會為增加盈餘繳庫數而壓低新台幣匯率。

報告總結，美國財政部透過半年度匯率報告，密切關注主要貿易對手國匯率政策，台灣不可能操縱匯率，央行匯率政策向來維持新台幣匯率的動態穩定，促進金融穩定，協助經濟持續成長，期盼透過這些釐清，能讓外界對台灣經濟結構的現況及韌性，有更完整的瞭解。

