二戰他一人全包了？同盟、軸心陣營離奇反覆橫跳 傳還在美國安享晚年

流傳的楊景鍾照片（左）上色版。 圖：翻攝自 X《财经真相》

[Newtalk新聞] 一些人經常直觀地認為，某國家的士兵就一定是該國人民，但實際上經常會有個體或部隊層級的外國人，如法國外籍兵團與烏克蘭志願軍。同樣的情況也發生在二戰中，傳言中便有一位韓國人，曾參加過日軍、蘇軍和德軍，如此「反覆橫跳」後，竟還能在美國安享晚年。他的傳奇還被韓國拍成電影《登陸之日》，但事件真實性仍有待查證。

該男子名叫楊景鍾，據知於 1920 年出生於日治朝鮮，於 1938 年被徵召加入日軍的滿州部隊。1939 年，日軍在對上蘇聯的諾門罕戰役中，面臨了巨大的失敗，近 2 萬人傷亡，而主角楊景鍾也被蘇軍俘虜。後來他進入勞改營「古拉格」，並在 1942 年蘇軍極度缺乏人力的情況下，被送往東線戰場。

諾門罕戰役的失敗，可說是令皇軍打消了侵略蘇聯的念想，轉向攻打東南亞的「南進」戰略。圖：翻攝自 X《USSR Pictures》

1943 年的第三次哈爾科夫戰役中，楊景鍾被德軍俘虜，正好也到了德軍變得更加困頓的時期，於是此公被從戰俘營扭送至東方軍團（Ostlegionen），也就是主要由俄羅斯人與其他蘇聯境內民族組成的部隊。他隨著東方部隊加入德佔法國衛戍軍，並在 1944 年 6 月在著名的諾曼第登陸作戰中，於「猶他」海灘附近作戰。

楊景鍾於登陸的「霸王行動」期間被美軍傘兵俘虜，並被關押在英國的戰俘營。他於戰後的 1945 年獲釋，在美國結婚生子，於伊利諾州安度餘生，直至 1992 年逝世。這段離奇而奇妙的經歷，令楊景鍾為部分愛好者津津樂道，2011 年上映的韓國電影〈登陸之日〉（마이웨이）主角金俊殖的設定，就被認為以楊景鍾為原型。

《登陸之日》電影海報。圖：翻攝自 X《老司机》

故事固然精彩，但整個楊景鍾的事蹟，甚至此人是否存在皆有諸多疑點。多數關於楊景鍾的描述皆出自安東尼．畢沃爾（Antony Beevor）和史蒂芬．安布羅斯（Stephen Ambrose）二人，但都未提供充分證據和可靠的來源。

和史蒂芬．安布羅斯還曾擔任知名電影〈搶救雷恩大兵〉的歷史顧問。圖：翻攝自 X《All The Right Movies》

與楊景鍾相似經歷的個別士兵確實存在，但沒有記錄表示其中有名為楊景鍾的韓裔人士。如開頭的照片，是被流傳最廣的楊景鍾影像，其確實是某名在霸王行動中被俘的德軍，但也只是有著似亞洲面孔，沒有任何證據指向故事主角的名字。

另一名在美軍、蘇軍「橫跳」過的士兵喬瑟夫．拜爾勒（Joseph Beyrle）不只被記錄在案，還獲美俄兩國授勳，但其為自行從德軍戰俘營脫逃並加入盟軍方。圖：翻攝自 X《Today In History》

安布羅斯在與 101 空降師軍官羅伯特．布魯爾（Robert Burnham Bob Brewer）的訪談中，有提到俘虜了 4 名著德國國防軍制服的韓國士兵，但布魯爾也表示，並不清楚這 4 名戰俘後來的去向，很可能會被送回戰後的韓國，這便與定居美國的說法有所矛盾。即使如此，「楊景鍾」的故事仍激發無限想像，成為歷史題材創作的有趣元素。

