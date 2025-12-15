二戰後建立的自由貿易體制「已瀕臨死亡邊緣」...《日經》指日政府需「為成長戰略確保充足財源」：才能避免「下墜50年」

美國總統川普（Donald Trump）的高關稅政策為世界各國帶來巨大衝擊。根據《日經》報導，當今世界正同時暴露在安全保障、經濟、政治、環境等多重危機中，二戰後建立的自由貿易體制「已瀕臨死亡邊緣」，全球各國都被迫重新打造能在「新不確定時代」中生存的經濟戰略。《日經》指出，能否在抑制支出、擴大收入的同時，為成長戰略確保充足財源，將決定日本是否能避開「下墜50年」的命運。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：

能否避免「下墜的50年」？2026年，成長戰略正面臨考驗

美國經濟學者法蘭克・奈特曾明確區分「可測量的風險」與「不可測量的不確定性」。當今世界正同時暴露在安全保障、經濟、政治、環境等多重危機（複合危機，Polycrisis）之中，可以說正進入一個前所未有、難以投保的不確定時代。

美國總統川普的外交與經濟政策，進一步放大了這種不確定性，尤其是高關稅政策所帶來的衝擊極為巨大。二戰後建立的自由貿易體制已瀕臨死亡邊緣，全球各國都被迫重新打造能在「新不確定時代」中生存的經濟戰略。

即使川普單方面、違反國際規則的高關稅政策本質上難以被接受，但若「超乎預期的高關稅長期持續」成為所謂的「Higher for Longer」時代，世界也必須將其視為一種新的常態（New Normal），加速因應。

「失落30年」脫身之路烏雲密布

日本經濟正試圖走出泡沫經濟崩潰後，被稱為「失落30年」的長期停滯。即便日本已成功脫離在先進國中極為罕見的通縮狀態，物價與薪資上升的良性循環開始露出曙光，川普關稅卻可能一舉切斷這股正向趨勢。政府與日本銀行在短期經濟運營上謹慎應對，自然理所當然。

然而，當汽車等核心產業暴露於高關稅之下、貿易立國的根基正受到威脅時，若只停留在治標式的止痛措施上，根本無法開拓長遠前景。即便透過寬鬆財政或大撒幣勉強撐過一時，也難以確保日本國民能持續、穩定地賺取生計。

根據內閣府推估，日本目前的潛在成長率僅有0.6%，在G7中與德國並列墊底，與排名第一的美國（2.3%）、第二的加拿大（2.0%）、第三的義大利（1.5%）差距甚大。

即使早已清楚勞動生產力成長乏力、技術創新停滯、產業新陳代謝不足、資本累積落後等結構性弱點，卻始終難以克服。再加上少子高齡化與人口減少的沉重壓力，日本經濟的活力只是不斷被削弱。

300年來第三次嚴重衰退

以衡量富裕程度的「人均GDP」來看，日本自1990年代以來，正經歷過去300多年來第三次嚴重的經濟下墜。經濟產業研究所（RIETI）理事長、同時也是一橋大學特命教授的深尾京司，在其著作中如此指出。

與當代霸權國家的差距顯著拉大，曾發生在江戶時代末期與二戰前後。深尾指出：「過去兩次，是因為鎖國或戰爭導致技術差距擴大；而這一次，資本累積的遲滯與勞動品質的下降同樣十分明顯。」

照此發展，日本不僅可能無法走出「失落30年」，反而可能進一步陷入更深的泥淖，迎來從世界頂級經濟大國地位滑落的「下墜50年」。

50年後，日本GDP是世界第11，還是第4？

請看日本經濟研究中心於2025年7月發表的長期經濟預測最終報告。若依照現行政策與經濟環境延伸的「標準情境」，日本在實質GDP的全球排名（83個國家與地區）中，將從2024年的第4名，下滑至2075年的第11名。

人均實質GDP的排名更將從第29名跌至第45名，徹底淹沒於中段集團，恐怕已難再自稱為先進國代表。

相對地，在積極推動AI普及、教育制度改革、勞動市場重整的「改革情境」下，日本在2075年的實質GDP排名可維持在第4，人均實質GDP則可提升至第25名。

也因此，確立清晰而堅定的成長戰略不可或缺。其中，以下政策尤為關鍵：

一，透過投資AI與去碳化，強化既有產業並培育新產業；

二，深化並擴大包含TPP與RCEP在內的自由貿易圈；

三，著眼於全球南方國家的成長，重組供應鏈並開拓新市場。

政治動盪，恐助長撒幣傾向

令人擔憂的是日本政治的不穩定。2024年10月的眾院選舉與2025年7月的參院選舉，選民皆對執政陣營做出嚴厲評價，卻仍有不少執政黨議員選擇迎合民意。短期經濟對策不斷膨脹，反而使中長期成長戰略被忽視。

在野黨僅高喊消費稅減免甚至廢除等簡單分配政策，卻未對財源負起責任；執政黨又無法單獨完成預算與稅制修法，為爭取在野黨支持，恐被迫加入撒幣與大放送的行列。

防衛力強化、社會保障、育兒支援、氣候變遷對策、數位轉型……需要大量國費的課題堆積如山。同時，日本銀行推動貨幣政策正常化，財政紀律勢必更加嚴格。

能否在抑制支出、擴大收入的同時，為成長戰略確保充足財源，將決定日本是否能避開「下墜50年」的命運。

