二戰後遭蘇聯灌輸共產思想 台籍日本兵陷認同矛盾

二戰台籍日本兵吳正男說道，「我的名字叫吳正男，西元1927年（昭和2年）8月4日，出生於台南州斗六郡斗六街。」

吳正男18歲還是個中學生的時候，加入日本軍隊，他被送到北朝鮮的戰場與蘇聯紅軍作戰。

1945年日本戰敗，當時在北朝鮮與滿州的60萬名日本軍，被送往西伯利亞做苦力。根據文獻統計，這其中可能有500多名台灣青年，但確切找到名字的只有19人。許敏信也是其中之一。他過世以後，他的傳令兵說了一段關於2顆蒜頭的故事。

二戰台籍日本軍官許敏信女兒許瑛子描述說，「他說他們共事時，食糧曾經只剩下2顆蒜頭，那個人剛好生病了，我父親就把蒜頭讓給了他，我可以活到現在，這條命都是多虧有了他，真的是邊講邊大哭。」

這樣生死交關的慘酷經驗，刻骨銘心，在西伯利亞這樣的荒涼北境逃生之後，不管是回到日本或者台灣都是被監控的對象。因為他們都接受了蘇聯的共產思想教育。

二戰台籍日本兵陳以文回憶說道，「資本主義有多糟糕，共產主義是怎麼樣好，你勞動就有飯吃，沒有勞動就沒得吃，意思是這樣。」

二戰台籍日本兵吳正男回想道，「我是在2年後回來，其他在3年後或4年後才回來的人，跟我比起來受到更多共產主義的洗腦，所以比較晚回來的人求職的時候都受到討厭。」

眼看日本戰俘一船船從蘇聯歸來，日本共產黨的成員人數也快速增加。二次大戰後，是一個民主國家與共產國家壁壘分明的世界，西伯利亞的共產歲月，讓回歸的士兵與家人撕裂。而這些曾經的日本兵，曾經的日本認同，也不見容於在台灣有中國情感的家人。

許瑛子指出，「我父親是直接搭飛機回到台灣，結果似乎被祖父罵不准回來，因為你參加了敵國日本的戰爭。」

陳明亮唱道，「打倒惡寇，反共產、反共產，消滅匪幫，殺漢奸、殺漢奸。」

二戰台籍日本兵陳以文兒子陳明亮表示，「蘇俄是一個很邪惡的國家，我們那時候教育這樣，就是因為共產黨是從蘇俄引進過來的，所以又是傷害中國人。」

西伯利亞台籍老兵彷彿處在板塊擠壓的中心，民主與共產的對立、日本與中國的世仇，這種夾縫中的煎熬，在時代的巨輪下被無情的輾壓拋棄，終至與西伯利亞納雷德卡的日本人墓地一樣，孤獨的存在，被世人遺忘。