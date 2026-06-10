二戰新竹縣長！盼竹北經驗改變竹縣 鄭朝方：有信心打造「台灣的京都」

記者劉秀敏／台北報導

民進黨徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長（圖／記者劉秀敏攝影）

民進黨今（10）日拍板徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，今日中執會通過提名後，由黨主席賴清德召開提名記者會親自宣布，並未鄭朝方披上競選背帶、高喊「凍蒜」。鄭朝方致詞時，竹北在過去三年多來城市治理，已經讓竹北超越竹北。未來，希望新竹縣民授權給他，讓新竹縣真正超越新竹縣，「因為在竹北已經做到了，改變就在眼前。」他也一一羅列對其他12鄉鎮的願景，像是關西和新埔是多麼美的山光水色，他有信心可以把它打造成為「台灣的京都」。

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鄭朝方表示，首先要感謝最親愛的竹北市民，謝謝竹北市民給他三年多來的鼓勵還有這個舞台，讓這幾年竹北被台灣看見；也是因為竹北這幾年有許多的年輕人、科技新貴，全台灣最優秀的人才聚集在這裡生活，「其實他們給我的磨練，不亞於台北市的磨練，因為竹北市民非常地挑剔。」

鄭朝方說，正因如此，透過務實的基礎建設，把他的創新、美學務實地放在每一項建設和活動裡，包括縣市政府或者鄰近鄉鎮，常常來複製竹北的建設或是活動，如果能夠讓整個新竹縣市都看到竹北的不同，大家一起進步、共榮是非常好的事情。

鄭朝方提到，他跟竹北市公所84位公務員一起努力在各項的建設當中，特別的是，雖然很多應該是縣政府要來完成的事，像是中正東路的地下道、為孩子跨區到新竹市上學解決交通問題，以及市公所挹注了上級單位縣政府一億多，為的就是完成綠色交通運具的最後一哩路。

民進黨主席賴清德宣布徵召鄭朝方參選新竹縣長（圖／記者劉秀敏攝影）

「如果得到縣民授權，朝方可以為新竹縣帶來更多的改變，讓竹北超越竹北之外，成為『超級竹北』，其他的12鄉鎮也都可以帶來巨大的改變。」鄭朝方指出，新豐、湖口都面臨著人口越來越多所造成的交通環境問題，應該要打造成為一個共同解決教育、環境和交通問題的「新都心生活圈」；當然，關西和新埔是多麼美的山光水色，他也有信心可以把它打造成為「台灣的京都」。

鄭朝方接著提到，而他自己的家鄉竹東，還有周圍的橫山、芎林，都是客家文化萃聚的地方，他最想要做的事情，就是把竹東戲曲公園打開，變得跟竹北的市東、市西公園一樣美麗、浪漫；還有北埔、峨眉跟寶山「大隘三鄉」，這裡可說是科學園區的後花園，他要把它打造成為「黃金的旅遊廊道」；至於原鄉尖石、五峰，他也不會忘記，「我們一起Lokah（泰雅族雨，加油、堅強等意）！」

鄭朝方表示，竹北在過去三年多來城市治理，已經讓竹北超越竹北。未來，希望新竹縣民授權給他，讓新竹縣真正超越新竹縣，「因為在竹北已經做到了，改變就在眼前。」希望所有的好朋友有機會可以到竹北，看看竹北的改變。

最後，鄭朝方也表示，8年前他也曾站在這裡，當時兩位總統都說過一樣的話。蔡英文總統說他一點政治味都沒有，覺得他很不一樣，「她覺得鄭朝方沒有政治味是一個問號」；而賴清德說「鄭朝方不一樣，一點政治味都沒有」，則是驚嘆號，讓他來幫助新竹縣、改變新竹縣，「嶄新改變，在新竹縣；竹北經驗，改變竹縣！」

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