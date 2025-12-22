二戰老兵105歲辭世 見證珍珠港事件又少一人
二戰老兵、珍珠港事件倖存者夏布(Ira "Ike" Schab)於20日與世長辭，享嵩壽105歲；使1941年日本突襲珍珠港的見證者又少一人。
夏布的女兒金柏莉·海恩里希斯(Kimberlee Heinrichs)向美聯社表示，父親20日凌晨在俄勒岡州家中安詳離世，家人隨侍在側，陪伴他走完人生最後一程。
隨著夏布辭世，珍珠港事件倖存者僅剩十餘人。該次突襲造成逾2400名美軍喪生，並讓美國直接捲入第二次世界大戰。
珍珠港遇襲時，年僅21歲的夏布在驅逐艦多賓號(USS Dobbin)上服役；事件當天，他在艦上樂隊吹奏低音號，準備迎接在附近服役的弟弟來訪。孰料警報聲劃破平靜早晨，他衝上甲板，目睹日本軍機低空掠過，猶他號戰艦(USS Utah)傾覆。
夏布回憶，官兵當下震驚失措但隨即迅速投入戰鬥，搬運彈藥、操作高射炮反擊。海軍紀錄顯示，多賓號在當天有三名水兵陣亡。
戰後多年，夏布鮮少對外談論這段經歷，直到近年察覺同袍逐漸凋零，他才多次自俄勒岡州比佛頓市(Beaverton)飛赴夏威夷，參與年度紀念活動。
夏布2023年表示，這麼做是「為了向那些沒能活下來的人致敬」。
夏布在2022年的紀念活動上，呼籲人們緬懷並記住珍珠港戰役犧牲者的付出。
他說：「記住他們來到這裡的目的，記住並紀念那些留下來的人。那些仍在這裡的人，無論生死，他們都做得很棒。」
夏布1920年7月4日出生於芝加哥，他今年2月接受紀念珍珠港事件罹難者的非營利組織「太平洋歷史公園」(Pacific Historic Parks)採訪時表示，他18歲時克紹箕裘加入海軍。
二戰期間，夏布大多派駐太平洋戰區，足跡遍及新赫布里底群島(New Hebrides，現稱萬那杜Vanuatu)、馬利安納群島(Mariana Islands)和日本沖繩。
退役後，他投身航太工程，於通用動力(General Dynamics)擔任電機工程師，曾參與阿波羅(Apollo)登月計畫。
