二戰遺留炸彈引爆 沖擊波損壞多棟房屋

（德國之聲中文網）本周四（12月11日），在德國黑森州哈瑙市（Hanau），一枚二戰時期遺留的炸彈在控制引爆過程中發生劇烈爆炸，導致一棟公寓暫時無法居住。爆炸產生的巨大沖擊波損壞了多棟房屋。

哈瑙市政府宣布，受影響的居民將獲得市政府提供的快速便捷的援助。

本周二，爆破處理部門在勘察的過程中發現了這枚未爆彈。由於無法對其進行拆除，相關部門准備進行一場控制引爆。方圓1000米內的建築物中的人員均被疏散，汽車和公共交通也受到限制。現場周圍還搭建了由15個集裝箱組成的圍牆。

哈瑙市政府方面表示，這枚爆炸物並非最初所判斷的磷燃燒彈，而是一枚被改裝過的高爆炸彈。這種被稱為“干擾炸彈”的爆炸威力非常強大，導致多棟房屋受到損壞，共有60名居民受到影響，所幸無人受傷。網絡上的視頻和照片顯示了猛烈的爆炸場面，窗戶破碎，屋頂受損。

疏散令解除後，消防部門和心理社會緊急服務人員護送受影響居民返回各自的公寓和房屋，對受損情況進行初步評估。市政府也采取了措施防止入室盜竊案件發生。

作者: 德聞 (法新社)